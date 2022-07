Solkrig: Dansk sommervarme splitter politikere

Danmark og store dele af Europa har slået varmerekorder de seneste dage, og det har sat brand i både skove og klimadebatten.

For skal man bare tage en tur til stranden og nyde det gode vejr, eller skal man stoppe op og snakke om klimaforandringerne? Det spørgsmål splitter to partier i Folketinget.

På den ene side mener Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen, at vi bare skal hoppe i badebukserne, mens det gode vejr er over os, som han skrev på Facebook.

- Der vil jo altid på et tidspunkt blive sat rekorder. Der vil komme en ny højde og en ny bund, og sådan er det. Jeg bryder mig ikke om, at man kobler det sammen med en overdrevet klimaangst, som der i høj grad har spredt sig i visse grupper, siger han til Ekstra Bladet.

Lars Boje Mathiesen mener, at der har spredt sig en 'dommedagsfrygt', siger han. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Er det et ekstremt vejrfænomen, at der to sommerdage, hvor det er meget varmt? Der har tidligere været meget varme dage, og spørgsmålet er, om man ikke bare har rykket barren for, hvad der er ekstremt, siger han og efterspørger 'balance' i debatten.

'Vi skal være bekymrede'

På modsatte side mener Anne Paulin, der er klimaordfører for Socialdemokratiet, at de varme dage er en anledning til at snakke om, at klimaforandringerne er et voksende problem.

- Folk er i stand til både at kunne nyde sommeren og have badebukserne på, men også have en forståelse og grundlæggende bekymring for, at vi er nødt til at gøre, hvad vi kan for at komme klimaforandringerne til livs og sikre at der sker en klimahandling, siger hun.

Anne Paulin mener, at der er grund til bekymring, når vi ser ekstrem varme i Danmark. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Hun mener ikke, at danskerne er ude på et overdrev, når man kobler de varme dage, som hun kalder 'ret ekstremt vejr' og klimaforandringerne sammen.

- Der kan jo være tilfældigheder i vejret, og der har også været både høje og lave temperaturer, inden der var målbare klimaforandringer, men generelt skal vi jo være bekymrede. Vi skal ikke gå i panik og tro, at vi ikke kan gøre noget, men være bekymrede på den måde at vi skal have gjort noget ved problemerne, siger Anne Paulin.

- Folk kan godt se, at det her vejr er lidt ekstremt, og at det her ikke er en enlig svale. De kan godt både nyde vejret og stadig se, at vi bliver nødt til at være ambitiøse på klimaområdet.

Dommedagsfrygt

Men Lars Boje Mathiesen mener, at der er tale om en 'dommedagsfrygt', der har spredt sig.

- Jeg anerkender til fulde, at klimaet forandrer sig. Folk siger, jeg er klimafornægter, men det er noget vrøvl. Klimaet har altid forandret sig. Her hvor jeg bor i Aarhus var der to kilometer is for 15.000 år siden.

Han mener, at det er udtryk for en 'forventning om at være guddommelige som mennesker', når man taler om, at vi skal forsøge at fastholde en temperatur konstant på kloden.

- Så du mener ikke, at det er menneskeskabte klimaforandringer, der er årsag til det, vi ser nu? Vi skal bare acceptere, at det går op og ned?

- Klimaet forandrer sig. Det har altid forandret sig. Men vi skal lade være med at puste til folks irrationelle frygt, siger han.