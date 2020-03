Som vinden blæser: Se Ferrari-borgmesterens MANGE forklaringer

Ved du noget om sagen, så tip os på 1224@eb.dk eller pr. sms til 1224.

Ekstra Bladet forsøgte i sidste uge igen og igen at få svar på, hvorfor viceborgmester Simon Pihl Sørensen har kørt rundt i rigmand Johnny Laursens Ferrari, efter at millionæren købte en grund af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Solgte grund til bilkonge: Så kørte viceborgmester Ferrari

Hver eneste gang har S-politikeren skiftet forklaring.

Se de skiftende forklaringer herunder:

Første forklaring : Nej

Da Ekstra Bladet ringer første gang til politikeren for at spørge, hvorfor han har kørt i Johnny Laursens Ferrari tilbage i december 2017, starter han med blankt at afvise den påstand.

- Det har jeg ikke, nej, lyder den allerførste reaktion fra Simon Pihl Sørensen.

Anden forklaring : Kun én gang

Derefter ringer Ekstra Bladet op endnu en gang, og her erkender han nu at have kørt i en Ferrari. Dog kun én gang.

- Nej nej nej, jeg har kun kørt i en Ferrari én gang. Og den har jeg betalt for, eller rettere sagt min kone har givet mig den i fødselsdagsgave, og den har jeg betalt for, lyder det denne gang fra Simon Pihl Sørensen.

Pudsigt nok glemmer Simon Pihl Sørensen den eksklusive fødselsdagsgave fra konen i sin takke-opdatering, hvor alt fra parfume til lakridspibe ellers huskes. Pihl Sørensens fødselsdag ligger i øvrigt om sommeren, mens Ferrari-kørslen falder i december.

Ændringen i forklaringen sker med kort tids mellemrum, efter Ekstra Bladet har gjort Simon Pihl Sørensen opmærksom på, at vi har øjenvidner og fotodokumentation, der viser, at han kørt og haft Johnny Laursens Ferrari til rådighed på sin privatadresse.

Tredje forklaring : Rød Ferrari i gave

De skiftende forklaringer stopper langtfra der. Efter de to opkald til Simon Pihl Sørensen vælger han onsdag i sidste uge at skrive et kryptisk Facebook-opslag. Heri beskriver Pihl Sørensen, at han kun har kørt Ferrari én eneste gang i livet. Den Ferrari var rød og købt og betalt af hans kone. Opdateringen bliver ledsaget af et nærbillede af en rød Ferrari.

Da Ekstra Bladets historie drejer sig om en sort Ferrari, er forvirringen total.

Fjerde forklaring: Rød Ferrari til åbningsfest

Simon Pihl Sørensen forklarer desuden i en senere sms til Ekstra Bladet, at han har siddet i en rød Ferrari en gang - i 45 sekunder til åbningsarrangementet hos Formula Automobile. Hvilket umiddelbart strider mod Facebook-opdateringen om, at turen i den røde Ferrari var en fødselsdagsgave.

Femte forklaring : To dage i 2017

Vi henvender os efter forvirringen om Ferrari-farverne igen til Simon Pihl Sørensen (S) for at spørge, hvilken Ferrari han taler om, og hvor mange Ferrarier viceborgmesteren egentlig har kørt rundt i.

Herefter sletter Simon Pihl Sørensen pludselig sit Facebook-opslag. Hvorfor vides ikke.

Efterfølgende får vi et helt nyt svar, der taler direkte imod det Facebook-opslag samt de foregående interviews med Ekstra Bladet.

Nu skriver Simon Pihl Sørensen pludselig, at hans Ferrari-kørsel drejer det sig om to dages leje af en Ferrari i 2017:

'Min prøvetur i en Ferrari på ca. samlet 20-25 km i to dage i december 2017 er en gave fra min familie, som der er købt og betalt i privat regi.'

Det er denne Ferrari med Johnny Laursen bag rattet, som Simon Pihl Sørensen kørte i. Foto: Anthon Unger

Dermed er der altså tale om flere Ferrarier i flere farver og ved flere lejligheder, end Simon Pihl Sørensen først forsøgte at give indtryk af.

Samtidig vil Simon Pihl Sørensen ikke svare på, hvad det har kostet, og hvordan han har båret sig ad med at leje en Ferrari fra Formula Automobile, der er ejet af Johnny Laursen.

Se hele interviewet med Simon Pihl Sørensen her:

Ferrari-borgmester: Snak med min kone

Ferrari-forhandler: Ingen kan leje i weekend Ferrari-forhandler: Korttids-leje umulig Men det kan slet ikke lade sig gøre at lease eller leje en Ferrari for så kort en periode, som Simon Pihl Sørensen har brugt den. Hvis man altså er almindelig borger. Ekstra Bladet har ved to lejligheder udgivet sig for at være potentiel leasingkunde og rettet forespørgsel til Formula Automobile om, hvorvidt en korttidsleje eller -leasing på en Ferrari kan komme i stand. Svaret har i begge tilfælde været et rungende 'nej'. Blandt andet fordi det er umuligt at forsikre en så dyr bil i en så kort periode. Samme afvisning får Ekstra Bladet, da vi retter en formel forespørgsel til leasingdirektøren i Formula Automobile, Mikkel Westergaard: - Vi laver slet ikke udlejning i kortere perioder eller leasing af biler, hvor du har bilen i meget kort tid. Vi opererer med en type leasing – finansiel leasing – hvor det er din bil, forstået på den måde at du forpligter dig til at købe bilen efter perioden, skriver leasingdirektøren i en mail. - Er der andre muligheder for at leje eller lease en bil hos jer for en weekend, en uge eller en anden kort periode? - Nej. Ferrari-forhandler: Konen lejede den i juledagene Ekstra Bladet har naturligvis også spurgt om et interview med rigmand og Ferrari-importør Johnny Laursen. Det har ikke været muligt at få trods gentagne forsøg gennem ugen. Fredag får vi et skriftligt svar fra Formula Automobile, der nu går direkte imod Johnny Laursens egen leasingdirektørs svar om, at man ikke kan korttidsleje en Ferrari hos Formula Automobile. Ifølge administrerende direktør hos Formula har Simon Pihl Sørensens alligevel haft held til at leje en Ferrari i to dage. Hvordan Simon Pihl Sørensens kone har båret sig ad med det, når ingen andre kan få den mulighed, har rigmandens selskab ikke svaret på. Vi vil også gerne have svar på, om det i så fald er Johnny Laursen, der privat har udlejet sin Ferrari til politikerens kone, som han netop har købt en byggegrund til 26,9 mio. kroner af. Indtil videre er der kommet ikke kommet svar på dette. Vis mere Luk

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få yderligere kommentarer fra Simon Pihl Sørensen.