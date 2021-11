Socialdemokratiets spidskandidat, Sophie Hæstorp Andersen, bliver overborgmester i København.

Det sker trods en voldsom tilbagegang for Socialdemokratiet i Københavns Kommune med hele 10,3 procentpoint, der betyder, at Socialdemokratiet ikke længere er kommunens største parti.

Det blev i stedet Enhedslisten, der til gengæld gik frem med 6,2 procentpoint. Partiet har dermed sikret sig to borgmesterposter.

Trods det store nederlag til partiet var det en glad Sophie Hæstorp Andersen, der mødte pressen tidligt onsdag morgen.

- Altså det er jo en kæmpe glæde og stolthed over at være københavner og være stolt over byen og være overborgmester og sikre Socialdemokratiets måde at samarbejde om at få udviklet vores by, lød det fra Sophie Hæstorp Andersen.

Sophie Hæstorp holdt sin første valgtale tidligt på aftenen, hvor stemmeoptællingen kun akkkurat var begyndt.

'Vi skal kigge indad'

Hun erkendte dog også nederlaget til partiet.

- Det er klart, at det her også betyder, at vi i Socialdemokratiet skal kigge indad og evaluere godt og grundigt på, hvordan vi kan komme i bedre dialog med københavnerne, sagde hun.

- Jeg noterer mig, at det ikke kun er i København, vi er gået tilbage, så måske er det noget, vi skal kigge på i flere kommuner.

Enhedslistens spidskandidat til overborgmesterposten, Line Barfod, var ked af, at de andre partier ikke bakkede op om at give posten til hende, men var glad for, at partiet sikrede sig to borgmesterposter fremfor en. Selv bliver hun miljø- og teknikborgmester, og partiet nupper også socialborgmesterposten.

- Det er ingen hemmelighed, at vi gerne ville have haft overborgmesterposten, lød det fra Line Barfod.

- Men vi har sikret os to af de allervigtigste poster i København.

- Det vigtigste er, at vi har fået en kæmpe opbakning, og det kommer vi til at bruge til at gennemføre vores politik, sagde hun.