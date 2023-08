Sophie Hæstorp Andersen indlagt med tarmslyng

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, blev lørdag aften indlagt på Hvidovre Hospital med begyndende tarmslyng.

Det meddelte S-politikeren på Instagram mandag, skriver Altinget.

'Desværre kan jeg ikke være på arbejde lige nu. I lørdags fik jeg nemlig så ondt i maven, at jeg om aftenen blev indlagt på Hvidovre Hospital,' skrev overborgmesteren i opslaget, der omhandler christianitternes ønske om at lukke Pusher Street.

'Det viste sig, at jeg havde begyndende tarmslyng, der formentlig skyldes arvæv fra en blindtarmsoperation, som jeg fik foretaget, da jeg var barn,' fortsatte hun.

På billedet kan man se politikeren i hospitalstøj, mens hun ligger i en hospitalsseng. Hun forsikrer dog om, at hun er i bedring.

'Søndag formiddag fik jeg foretaget en kikkertoperation. Den gik heldigvis rigtig godt, og jeg har det meget bedre i dag. Lægerne anbefaler, at jeg tager mig nogle dage til at komme mig. Det er jeg nødt til at lytte til,' lyder det.