Sort gigant har støttet Socialdemokratiet

Rigtige venner kan ej købes for penge. Eller kan de?

Cement-giganten Aalborg Portland i Mette Frederiksens valgkreds vil ifølge regeringens nye plan blive tilgodeset og slippe med at betale 100 kroner i CO2-afgift oven i kvoteprisen på 750 kroner, mens mindre klima-skadelige virksomheder skal af med 350 kroner.

Den sorte rabat kommer i kølvandet på, at Mette Frederiksen i 2018 udtalte, at hun som aalborgenser kommer til at 'hægte' sig fast på Aalborg Portland, 'før nogen får lov til at lukke det'.

Nu oplyser Aalborg Portland til flere medier, at de tidligere har givet økonomisk støtte til flere partier - herunder Socialdemokratiet.

Dog ønsker cement-giganten ikke at oplyse, hvilke socialdemokratiske politikere der har modtaget den økonomiske støtte.

- Det er op til de enkelte partier eller de enkelte politikere at oplyse, om de har modtaget støttebeløb eller ej, siger bæredygtighedschef og presseansvarlig Thomas Uhd til Berlingske.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Aalborg Portland. Desuden har Ekstra Bladet spurgt både Statsministeriet og Socialdemokratiet, hvorvidt Mette Frederiksen har fået økonomisk støtte fra Aalborg Portland. Men i skrivende stund har det ikke været til at få oplyst.

Men i bogen 'Skjulte Penge' fra 2016 beskrives det - på baggrund kilder med tilknytning til Aalborg Portand - hvordan virksomheden ved flere lejligheder har støttet top-politikere fra Nordjylland. Der er ifølge bogen tale om folketingsmedlemmerne Orla Hav og Bjarne Laustsen.

Men uden dette er oplyst nogen steder, da alle donationer under godt 20.000 kroner er anonyme.

Begge har i en årrække været Socialdemokratiets kandidater i Nordjylland. Præcis som Mette Frederiksen er det i dag

Foregår efter reglerne

Ekstra Bladet har talt med både Orla Hav og Bjarne Laustsen, der ikke ønsker at gå i detaljer omkring, hvem der har støttet dem eller partiorganisationen i Nordjylland.

- Det har jeg ingen kommentar til. Jeg har ikke modtaget nogen penge fra Aalborg Portland personligt, og hvis der er kommet noget under 19.000, så er det kommet til partiorganisationen efter de interne regler, siger Bjarne Laustsen til Ekstra Bladdet.

- Har partiorganisationen modtaget penge fra Aalborg Portland?

- Det kan jeg ikke sige dig noget om, da jeg ikke har adgang til det, siger Bjarne Laustsen.

De er anonyme

Også Orla Hav afviser at gå i detaljer med partistøtten i Nordjylland.

- Jeg har ikke fået noget støtte foruden beløb under 20.000 kroner, som reglerne foreskriver kan doneres anonymt. Og dem vil jeg ikke sætte navn på, da de har givet under beløbsgrænsen med den forudsætning, at de er anonyme, siger Orla Hav til Ekstra.

Han tilføjer samtidig, at han ville kæmpe for Aalborg Portland, uanset om han havde fået nul kroner eller en million, da virksomheden betyder enormt meget for Nordjylland, og ifølge S-erhvervsordføreren gør mange andre gode ting for klimaet.

