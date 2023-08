Sosu-hjælper i nødråb: Hvorfor vil Danmark ikke have mig?

Står du i en lignende situation, og vil du fortælle din historie? Skriv til journalisterne her.

En af regeringens helt store hovedpiner er, at Danmark har svært ved at uddanne og rekruttere nok personale til sundhedssektoren. Hos Moderaterne vil man gå så langt som at uddanne og hente sosu'er fra Filippinerne og Indien.

Derfor skulle man måske tro, at Danmark ville tage imod Saadah Uthman fra Nigeria med kyshånd. Hun er uddannet sosu-hjælper i Danmark, taler flydende dansk og har tidligere haft arbejde på et plejehjem i Viborg.

Alligevel kan hun ikke komme tilbage til Danmark og tage job.

Årsagen er, at hun er uddannet sosu-hjælper og ikke sosu-assistent. Og selvom Danmark mangler begge dele, så er det i dag kun udenlandske sosu-assistenter, der kan få arbejdstilladelse i landet, mens sosu-hjælpere ikke kan.

Det er et problem, som regeringen har kendt til længe, og som den har lovet at gøre noget ved. Alligevel er der intet sket, mens den ene velintegrerede sosu efter den anden er blevet sendt ud af landet.

Her ses Saadah i arbejdstøj som sosu-hjælper, da hun stadig var i Danmark. Foto: Privat

'Fuldstændig uforståeligt'

Ekstra Bladet har over en FaceTime-forbindelse talt med Saadah Uthman, der efter fem år i Danmark blev sendt ud, og som nu bor i Kaduna i det nordlige Nigeria i en venindes hus.

Hun blev oprindelig sendt ud, fordi hun var blevet skilt fra sin mand og derfor havde mistet sit opholdsgrundlag. Hun havde ellers fast job på et plejehjem, der gerne ville have beholdt hende.

- Det er fuldstændig uforståeligt, at jeg står her med mine kompetencer, der bare går til spilde. Jeg brænder for ældreplejen og kan forsørge mig selv i Danmark uden at ligge samfundet til last, siger Saadah Uthman.

Hendes helt store håb er, at regeringen vil ændre positivlisten, så hun kan komme tilbage til Danmark og arbejde som sosu-hjælper.

Har tabt 11 kilo

Saadah Uthmans tilværelse i Nigeria er svær. Arbejdsløsheden og inflationen i det afrikanske land er tårnhøj, og Saadah har ikke kunnet få arbejde.

- Jeg har sendt en masse ansøgninger og har også arbejdet frivilligt på et sygehus, men jeg har ikke kunnet få lønnet arbejde. Jeg sælger ud af mine ting hver dag for at få det til at hænge sammen, men det kan jeg jo ikke blive ved med, siger Saadah.

- Det er virkelig hårdt at være her. Der er masser af ballade hele tiden, og jeg er så bange.

Samtidig har det påvirket hende både psykisk og fysisk at være væk fra Danmark, hvor hun følte, at hun havde alt - et job, en kæreste, et hjem og gode venner.

Hun har således tabt sig 11 kilo og føler sig deprimeret. Hun har efterhånden mistet håbet om at komme tilbage til Danmark, men har alligevel en appel til den danske udlændingeminister, Kaare Dybvad Bek (S):

- Jeg håber, at ministeren vil holde det, han har lovet: At ændre positivlisten som noget af det første, hvis han blev genvalgt. Han har ikke gjort det endnu. Det er mit eneste håb, at han vil ændre det, så jeg kan komme tilbage.