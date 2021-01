Sosu-hjælpers ekstra vagter rammer Keld

Bliver du eller din partner også straffet for at tage coronavagter, og er du klar til at stå frem ligesom Keld Hartwig, så skriv til kbl@eb.dk

Keld Hartwigs nyfundne kærlighed koster ham 5000 kr. mindre i førtidspension om måneden, fordi han og kæresten Inger flyttede sammen.

Og nu bliver Inger nødt til at sige nej til ekstra vagter som sosu-hjælper på det ellers hårdt pressede plejehjem, fordi staten modregner hendes indtægt i 59-årige Keld Hartwigs førtidspension.

- Det synes vi begge er voldsomt uretfærdigt, og jeg ser det som en omvendt Robin Hood, fortæller Keld Hartwig.

- Her bliver der taget fra indtægter i den nedre kvartil, og det er lige de penge, der skulle give livet lidt kulør, siger Keld Hartwig, der bor lidt nord for Skive i Midtjylland.

Arbejdede med hjernesvulst

En hjernesvulst for 30 år siden har gjort ham blind på det ene øje og halvt blind på det andet. Det var dog først i 2020, at Keld søgte om førtidspension og fik den.

Før han flyttede sammen med Inger i oktober sidste år, fik Keld Hartwig udbetalt 16.900 kr. om måneden.

Nu får han udbetalt 5000 kroner mindre om måneden, fordi Ingers indtægt modregnes, viser dokumenter fra Udbetaling Danmark, som Ekstra Bladet har set.

- Vi vil stort set ikke få noget ud af Ingers ekstra vagter, og det er - sagt på jysk - en træls situation, fortæller Keld Hartwig.

- Inger vil gerne hjælpe og bidrage med sin arbejdskraft, men vi får ikke noget ud af det, så det er omsonst at tage vagter, siger han.

Hver gang, kæresten Inger tjener 100 kroner ekstra i coronaens frontlinje, trækker staten 30 kroner fra Kelds førtidspension Det skyldes den gensidige forsørgerpligt.

Mettes tak, men nej tak Statsminister Mette Frederiksen har flere gange takket ansatte i frontlinjen mod corona, siden landet lukkede ned på grund af den smitsomme virus. - En kæmpe tak til alle jer, der arbejder i vores sundhedsvæsen. Til alle jer i ældreplejen. Til alle jer, der passer på udsatte og sårbare borgere. Corona har stillet helt særlige krav til personalet i frontlinjen, sagde Mette Frederiksen ved Folketingets afslutningsdebat, 22. juni 2020. Men coronaheltene får ingen hjælp, sagde statsministeren, der talte om 'enkeltsager' i folketingssalen 19. januar 2021. - Det er, fordi vi har et gammelt hæderkronet princip i Danmark, hvor - hvis man kan forsørge sig selv - så skal man gøre det, forklarede statsministeren. Vis mere Luk

Fjern kravet

Keld Hartwig ser kun en sejr for alle parter, hvis man afskaffer den gensidige forsørgerpligt.

- De skal afskaffe den gensidige forsørgerpligt, fordi den er dræbende, siger Keld Hartwig.

- Jeg vil få noget ud af det, Inger vil få noget ud af det, og samfundet vil få noget ud af det, hvis hun tager ekstra vagter, forklarer han.

Koster 250 mio. kr. Det koster omkring 250 millioner kroner om året, hvis man dropper regulering af førtidspension på grund af partnerens indtægt. Det viser et svar fra finansminister Nicolai Wammen til Folketingets beskæftigelsesudvalg fra maj 2020. Umiddelbart koster det 730 millioner kr. i ekstra førtidspension. Men når der er betalt skat og indregnet mere arbejde til partnere, så ender det altså med at koste statskassen en kvart milliard kr. Vis mere Luk

