Sparemøde på strandhotel: - Spild af tid

Tre gange i 2019 valgte Slagelse Kommune at holde sparemøder på strandhoteller i de naturskønne omgivelser i Vestsjælland.

Selvom Slagelse Kommune der i 2019 forventer et underskud på 124 millioner og er varslet massive besparelser, så holder politikerne sig ikke tilbage.

Derudover er der sammenlagt blevet drukket 56 flasker vin, 42 fadøl, 105 øl og fire glas vin. Pris for skatteborgerne: 14.607 kroner alene på alkohol.

Så meget blev drukket på de forskellige møder: 25. januar 2019 - 30 deltagere: på Kobæk Strand:

22 flasker vin og 64 øl - pris: 4841 kroner 4, September 2019 - 38 deltagere på Comwell Klarskovgaard:

12 flasker økovin, fire glas vin, 32 store fadøl, ni små fadøl og syv almindelige flaskeøl - pris: 5537 kroner 4. Oktober 2019 - 44 deltagere på Kobæk Strand:

22 flasker vin, en fadøl og 34 øl - pris: 4229 kroner I alt:

56 flasker vin, 42 fadøl, 105 øl og fire glas vin: 14.607 kroner

Og hvad fik de politikerne så ud af kvalitetstiden sammen. Nærmest ingeting.

Selvom politikerne i Slagelse Kommune havde brug for hele to budgetseminarer med kun 30 dages mellemrum, så lykkedes det aldrig at blive enige. Derfor står Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre uden for budgetaftalen for 2020.

Spild af tid

I oktober fortalte byrådsmedlem i Slagelse Troels Brandt fra Radikale Venstre, at en af årsagerne til den manglende brede aftale var mangel på tid. Men der var tilsyneladende tid nok til at drikke vin, øl og spise god mad.

Ekstra Bladet har talt med 2. viceborgmester Ann Sibbern, der genkender det billede. Hun fortæller også, at de først kom i gang med forhandlingerne to timer, inden nummer to møde var slut.

- Vi har hele tiden sagt, at det var unødvendigt at holde to budgetseminarer og tage på to weekendophold. Indtil de sidste to timer var det mest bare oplæg om ting, som mange af os følte, vi allerede havde hørt ude i fagudvalgene.

- Derfor var det fuldstændig unødvendigt at bruge borgernes penge og forvaltningens resurser på det her. Fagligt har det i hvert fald været spild af tid, siger Ann Sibbern til Ekstra Bladet.

Den køber borgmester John Dyrby Paulsen dog ikke.

- Folk må selv afgøre, om det er spild af tid. Meningen er, at vi skal forhandle os tættere på hinanden, og det er klart, at hvis nogen sætter sig over i hjørnet og siger 'jeg gider ikke være en del af det her', så er det spild af tid. Men det kan man jo først vide bagefter, og hvis nogen på forhånd har besluttet, at de ikke vil være en del af det, så bliver det spild af tid.

Massive besparelser

Det snævre flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Liberal Alliances 16 ud af 31 mandater fandt dog frem til lidt på sparemødet. Blandt andet skal der i 2020 spares 18,5 millioner på handicap og psykiatri, 7,5 millioner på det særlige område for børn og unge og 20 millioner på social- og beskæftigelsesområdet.

Ifølge Social og -Indenrigsministeriets tilskudsbog er Slagelse Kommune blandt de fattigste kommuner i landet, hvad angår den strukturelle balance.

Den beskriver forskellen mellem skatteindtæger og udgifter pr. indbygger i kommunen, og her ligger Slagelse Kommune nummer 83 ud af 98 med en minus på 24.038 pr. indbygger.