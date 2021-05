Sparket ud af Rwanda: Kritikere bliver fængslet eller dræbt

Mattias Tesfaye og Mette Frederiksen synes nok, at et asylcenter i Rwanda lyder som en god og billig løsning.

Men Human Rights Watch påpeger, at regeringen måske er ved at købe et stort fedt PR-stunt opbygget af Paul Kagame og hans autoritære styre.

- Hvis flygtninge udfordrer reglerne, så kan Rwanda pludselig blive et meget usikkert sted at være. Hvis de prøver at opnå helt basale rettigheder, så er det slet ikke sikkert.

Sådan siger Lewis Mudge. Han er Human Rights Watch-direktør med ansvar for Centralafrika i den internationale menneskerettighedsorganisation.

Lewis Mudge boede og arbejdede i Rwanda mellem 2011 og 2015. Så fik han pludselig problemer med at beholde sit visum og flyttede til Kenya. I 2018 blev han endelig bandlyst af regimet og kan nu ikke rejse tilbage. I dag på han i Vermont, USA. Han var den tredje udsending fra organisationen til at bliver smidt ud af landet på ti år.

Billigt quickfix

- Et flygtningecenter kan lyde som et billigt quickfix. Men Danmark bliver nødt til at indse, hvad de går ind til. Det er en totalitær regering, der ikke tolererer kritik - overhovedet. Kritikere bliver fængslet, dræbt eller tvunget til at flygte ud af landet, fastslår han.

Paul Kagames brutalitet er allerede gået ud over flygtninge, da protester i 2018 blev slået ned med hård hånd. 12 flygtninge mistede livet.

Smart PR

Mattias Tesfaye hyldede forleden Rwanda for at gå 'forrest i forhold til, at Afrika skal løse sine egne problemer. Det synes jeg, er en tilgang, som fortjener ros,' skrev han.

Lewis Mudge advarer regeringen om at tro på Kagames flotte ord.

- De har et smart PR-nummer kørende. Bevidst eller ubevidst er jeres minister blevet suget ind i, at det der sker i Rwanda, er godt. Det er ikke en model for fremtidige afrikanske demokratiet. Det er en model bygget på undertrykkelse.

- Er du for tyndskindet? Bliver Vesten ikke nødt til at samarbejde med folk, vi normalt ikke ville samarbejde med, hvis vi skal finde en løsning på flygtningekrisen i særligt Middelhavet?

- At samarbejde med autoritære regeringer, der bruger vold og undertrykkelse mod sit eget folk og mod flygtninge er kun med til at forværre problemet.

- At sende flygtninge til en autoritær regering, der profiterer deraf, er en kynisk løsning. At være imod det er ikke at være tyndskindet. Det er at have øjnene fuldt åbne for realiteterne.

- Men hvis vi har folk i lejren som sikrer ordentlige forhold, så går det vel nok?

- Det kan godt være ministeren har været nede og se, at de her lejre ser gode og fine ud.

- Faktum er, at i et autoritært styre uden fri presse og uden politisk opposition, så styrer styret i Kigali hele fortællingen. Den fortælling vil være strålende. De kommer til at stikke kameraer i hovedet på flygtningene, og de vil smile og sige, de er glade, 'vi elsker det her'.

- Men det kan meget vel vise sig slet ikke at være virkeligheden. Så hvis Danmark virkelig gør det her, så skal man holde øjne vidt åbne, siger Lewis Mudge.