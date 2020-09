Spekulant-borgmester afsløret: Sådan planlagde han million-scoop

Ekstra Bladet bedt om Simon Aggesens kommentar til de nye oplysninger i bolig-sagen og om, hvorvidt han mener, at han har spekuleret i en kortsigtet boliginvestering.

Det sidste forholder han sig ikke til. I stedet lyder det i et skriftligt svar:

'Vi købte og renoverede lejligheden med henblik på, at den skulle være vores hjem for fremtiden. For at få det til at hænge sammen økonomisk lejede vi to værelser i den bagerste ende af lejligheden ud. Lejerne havde et fælles køkken på gangen og fælles badeværelse og en fælles spisestue i værelset imellem deres værelser. På sigt var planen, at den bagerste del af lejligheden skulle bruges af vores forældre fra Jylland eller som teenageafdeling.'

'Vi havde svært ved at falde rigtigt på plads i lejligheden og få den til at føles som et hyggeligt hjem for vores lille familie. Det kom bag på os. Året efter vi var flyttet ind, begyndte vi derfor at overveje forskellige løsninger, blandt andet at leje flere værelser ud eller opdele lejligheden. Det var baggrund for vores forespørgsel til kommunen.'

'Vores overvejelser endte med, at vi besluttede os for at dele lejligheden op, så vi kunne blive boende i ejendommen, som vi var meget glad for. Det betød, at vi måtte i gang med endnu et renoveringsprojekt for at få den del vi beholdt til at fungere som en selvstændig lejlighed.'

'Vi husker det sådan, at vi og lejerne flyttede ind nogenlunde samtidig, og at de flyttede ud i forbindelse med opdelingen, da vi skulle i gang med at renovere den bagerste del for at den kunne blive et hjem for os som en familie på snart fire.'