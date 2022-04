Spids topembedsmand: - Vi er ikke tonedøve

Det foreløbigt allersidste vidne i Minkkommissionen, Henrik Studsgaard, tidligere departementschef i Fødevareministeriet, afviser komplet, at han og hans ministerium ikke har haft situationsfornemmelse på et afgørende tidspunkt i minksagen.

Det gør han under sin afhøring i Retten på Frederiksberg, hvor udspørger Jakob Lund Poulsen spurgte ind til et møde mellem departementscheferne om eftermiddagen 3. november 2020 - dagen inden pressemødet, hvor alle mink blev beordret aflivet.

Departmentschefen i Justitsministeriet, Johan Legarth, har i en tidligere afhøring forklaret, at der på dette møde 'spredte sig en stemning' af, at der med den seneste risikovurdering fra Statens Seruminstitut kun var én mulig løsning. Nemlig at slå alle mink ihjel.

- Det er en stemning, der ikke har spredt sig ind på mit kontor eller i Miljø- og Fødevareministeriet. Den opfattelse har vi ikke fået, siger Henrik Studsgaard under dagens afhøring.

Men sådan lod udspørgeren ham ikke slippe. Herefter fulgte nemlig en spids ordudveksling i retssalen.

Henrik Studsgaard, der i dag blev genafhørt, er det allersidste vidne i Minkkommissionen, medmindre der igen bliver anledning til genafhøringer. Foto: Jonathan Damslund

Var I tonedøve?

Udspørgeren ville nemlig vide, om det i virkeligheden kunne være Henrik Studsgaard, der har misforstået situationen.

- Kan det skyldes, at I har været tonedøve over for stemningen i de øvrige ministerier? lød det fra udspørgeren.

Departementschef Henrik Studsgaard kiggede op over kanten på sine briller.

- I al beskedenhed tror jeg ikke, vi er tonedøve. Men det forudsætter, at man kan høre tonerne, hvis man skal være med på musikken, hvis jeg må være så direkte, lød svaret fra Henrik Studsgaard.

Dermed siger han indirekte, at der i hans optik ikke har været en sådan stemning, som det er blevet beskrevet af Johan Legarth.

Det samme sagde Tejs Binderup, afdelingschef i Fødevareministeriet, der blev afhørt lige inden. Han mente heller ikke, at der var lagt op til, at det var det endelige udfald.

Afgørende

Det er ikke for ingenting, at netop denne 'stemning' er central.

Det er nemlig ganske afgørende, om Fødevareministeriet har været bekendt med, at det næste skridt var en total aflivning af alle mink i dagene op til pressemødet 4. november.

Indtil nu har diverse chefer i Fødevareministeriet holdt fast i, at det materiale, de leverede til det møde i Koordinationsudvalget, hvor beslutningen om den drastiske aflivning blev besluttet, ikke kunne bruges til sådan en beslutning.

Det kunne det ikke, fordi man i ministeriet ikke arbejdede hen mod, at det overhovedet var en mulighed, og det er derfor, at det ikke fremgik af materialet udarbejdet af Fødevareministeriet, at der ikke var hjemmel til at slå alle mink ihjel.

Der har løbende, også i sidste uges og dagens genafhøringer, været stort fokus på at få placeret ansvaret for, at alle tilsyneladende ikke var klar over, at der manglede hjemmel.

Sidste uge mente departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen nemlig, at det er Fødevareministeriets ansvar, at resten af ministerierne ikke blev advaret om den manglende hjemmel.

Tidligere i dag var kontorchef i Fødevareministeriet Paolo Drostby i stolen i retssalen, og her sagde han derimod, at alle involverede ministerier var helt klar over, at der ikke var hjemmel til at slå alle mink ihjel.