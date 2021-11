Spidskandidat afvist til valgfest: - Røvhuller!

Der har udspillet sig lidt af et drama ved en valgfest i Rønne på Bornholm, der er arrangeret af den lokale TV2-station.

Spidskandidaten for partiet Lavere Skatter og Afgifter, Martin Tisvilde, der tidligere har erklæret, at corona er 'ren og skær svindel', nægtede at vise coronapas, der ellers var et krav.

Han blev derfor afvist, da han mødte op, skriver TV2 Bornholm.

Ifølge Jyllands-Posten, der har en reporter til stede, skulle kandidaten have kontaktet politiet.

- Det bliver vi sgu nødt til, hvis ikke i lukker os ind, røvhuller!, råbte han angiveligt af TV2-medarbejderne.

Ekstra Bladet har forsøgt at fange Martin Tisvilde, men det har ikke været muligt. TV2 Bornholm ønsker ikke at sige andet, end hvad der står i artiklen på deres egen hjemmeside.

Følg Ekstra Bladets dækning af kommunalvalget live hele aftenen, hvor Joachim B. Olsen og Brian Weichardt holder dig i hånden hele vejen igennem.