Spidskandidat sigtet og anholdt

Nye Borgerliges spidskandidat i København, Jeppe Juhl, er blevet sigtet og anholdt af politiet.

Det bekræfter Jeppe Juhl selv over for Berlingske.

'Jeg kan bekræfte, at jeg i morges klokken 07.15 blev anholdt, indbragt til afhøring på Station Bellahøj og sigtet,' siger Jeppe Juhl ifølge Berlingske.

Jeppe Juhl fortæller til avisen, at han er sigtet efter straffelovens 264d, efter hans netmedie Newspeek tidligere har delt videoen af drabet på en dansk og en norsk turist i Marokko, som begge fik skåret halsen over. Han nægter sig skyldig.

Jeppe Juhl er uddannet journalist og har i flere år drevet netmediet Newspeek, som bringer indvandringskritiske historier og videoer.

'Jeg har ikke været ansvarlig for Newspeek i to år. Og jeg har aldrig set den video og kunne aldrig nogensinde drømme om at dele den,' siger Jeppe Juhl til Berlingske, som kalder det et forsøg fra politiet på at stække islam-kritikere.

Ifølge Berlingske er yderligere en person sigtet og anholdt for at dele drabsvideoen. Der er tale om redaktøren af det højreorienterede netmedie Snaphanen, Steen Raaschou.