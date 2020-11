Spiller smart på Lanzarote: Blev væk fra vigtigt møde

Den tidligere statsminister og Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen mødte ikke op til et møde i Folketinget om de danske rejsevejledninger.

Nu sidder Løkke så på øen Lanzarote og kritiserer selvsamme rejsevejledninger, og det har fået udenrigsminister Jeppe Kofod til at sende en stikpille til Lanzarote-Lars.

'Er p.t. på Lanzarote, hvor covid-19 er under fuld kontrol, men hvortil Danmark fraråder rejser. Svært at forstå. Også derfor har jeg stillet spørgsmål til regeringen,' skriver Lars Løkke Rasmussen på Twitter og henviser til fire spørgsmål stillet til sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

De fire spørgsmål går dog alle på rejsevejledninger og restriktioner, og netop det svarede udenrigsministeren på, da der var møde i Det Udenrigspolitiske Nævn torsdag 19. november klokken 8.

Lars Løkke Rasmussen er medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn. Det er faktisk hans eneste formelle opgave i Folketinget, hvor han hverken har ordførerposter eller sidder i udvalg.

Alligevel var den tidligere statsminister - og nu reality-deltager - ikke med på mødet ifølge udenrigsministeren.

'Kære Lars. På sidste møde i Udenrigspolitisk Nævn præsenterede jeg en model for regionale rejsevejledning. Er klar primo december, bygger på regionale test- & incidensdata fra ECDC,' skriver Jeppe Kofod på Twitter.

'Det er den forsvarlige måde at gøre det på. Ærgerligt du ikke havde mulighed for at deltage i mødet,' skriver han.

'Tage en mental pause'

Den tidligere statsminister gik på grund i Venstre, men nu stikker han til søs som skatteyderbetalt realitystjerne.

Lars Løkke Rasmussen stævner ud fra Lanzarote i overmorgen, 26. november, hvor han deltager i tv-programmet 'Over Atlanten'.

Mindst tre uger senere - afhængig af vind og vejr - lander den tidligere Venstre-formand i Caribien.

'Jeg har i lang tid gået med tanken om at tage en mental pause. Trække stikket og gå fuldstændig offline i en periode. Den mulighed har jeg fået nu,' siger Lars Løkke Rasmussen i en pressemeddelelse.

Den tidligere Venstre-formand beholder dog den fulde løn fra statens skattekiste, mens han har tænkt sig, at ’sidde og stirre på det uendelige hav og tænke over, hvad jeg skal med mit liv i de kommende år’.

Lars Løkke Rasmussens rejse til Lanzarote har fået en række brugere på Twitter op i det røde felt.

Løkkes nye liv: Scorer kassen på firma-fidus

Skatteekspert: Politikere har skabt et tag selv-bord