Spillet om Borgens goder: Klar til lønstigning

Både SF og Enhedslisten er med på at diskutere en lønstigning til politikerne på Borgen, hvis det er, hvad der skal til for at rydde ud i gunstige særregler

De partier, der gennem årene har været vedholdne kritikere af politikernes særregler, vejrer morgenluft.

Venstre melder sig klar til at ændre de ordninger, som er særligt gunstige. Eksempelvis politikernes pension og orlov. Også Socialdemokratiet at klar til at debattere politikernes forhold.

Dog kræver begge partier, at politikernes samlede vilkår ikke må blive forringet. Dermed kan en stigning af grundlønnen meget vel komme på tale, hvis politikernes pensionsordning eksempelvis skal forringes.

Nu erklærer SF og Enhedslisten sig klar til at se på en forhøjelse af politikernes grundløn, hvis det kan bane vejen for, at de lukrative dele af lønpakken ryddes væk.

- Det er ikke afgørende for SF, at man giver politikerne den lønstigning. Men vi vil gerne debattere en lønstigning, hvis det er, hvad der skal til for at lande en bred aftale, siger SF's gruppeformand, Jacob Mark.

Enhedslistens demokratiordfører, Rosa Lund, vil heller ikke afvise, at en lønstigning til politikerne kan komme på tale.

- Det tænker jeg umiddelbart godt. Det er ikke vores drømmescenarie, men hvis det skal til, for at vi kommer en lille smule videre med at normalisere politikernes forhold, så må vi forhandle om det, siger hun.

Enhedslistens Rosa Lund: Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Blev forkastet

Tilbage i 2016 anbefalede den såkaldte vederlagskommission netop, at politikernes grundløn skulle have et nøk op.

Samtidig lagde kommissionen bl.a. op til, at politikernes særlige pension skulle omlægges og dermed gøres mindre gunstig. Ifølge Vederlagskommissionen burde pensionen følge de samme principper som de velkendte arbejdsmarkedspensioner.

Desuden skulle det skattefrie tillæg sløjfes, og der skulle være mere gennemsigtighed i det eftervederlag, politikerne modtager, når de er færdige som ministre eller folketingsmedlemmer.

Kommissionens anbefalinger betød, at folketingsmedlemmers indtægt samlet ville forblive stort set uændret, mens ministrene ville opleve en mindre nedgang. Præcis hvor meget afhænger af de økonomiske forudsætninger, som værdien af politikernes særlige pension beregnet ud fra.

Men dengang forkastede et flertal på Christiansborg anbefalingerne, fordi de ikke ville gå med til, at grundlønnen steg. Det på trods af, at den samlede værdi af lønpakken stort set ville forblive den samme.

