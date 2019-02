Spin-amok: Faktura-fest i Løkkes prestigeråd

Ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen var det pengene værd, at Disruptionrådet kunne sove og spise for samlet 1,2 mio. kr., mens de holdt blot otte møder.

– Når det handler om skatteborgernes penge, er det selvfølgeligt helt afgørende, at udgifterne holdes på et rimeligt niveau. Derfor er der også forud for møderne indhentet tilbud fra tre konferencehoteller i de områder, hvor de enkelte møder er afholdt.

– Ved udvælgelsen har man også taget hensyn til andre ting som fx antallet af værelser, konferencefaciliteter, og om der er overenskomst. Derudover skal man huske på, at møderne strækker sig over et helt døgn.

– Derfor synes jeg samlet set, at udgiften pr. person har været rimelig, siger Troels Lund til Ekstra Bladet.

Minister-kattelem

Disruptionrådet har kunnet smyge sig uden om de rabat-regler, som statslige institutioner ellers normalt er forpligtet til at følge.

Årsagen: At Troels Lund og Lars Løkke selv var med som ministre.

’Det følger imidlertid af Konferenceaftalens punkt 3.3., at statslige institutioner i en række tilfælde ikke har pligt til at købe konferencefaciliteter på rammeaftalen, herunder såfremt konferencen har deltagelse af en eller flere ministre’, oplyser Beskæftigelsesministeriet til Ekstra Bladet.

Ifølge Troels Lund var det også nødvendigt, at rådet brugte over en million på eksterne konsulenter ud af et samlet budget på under tre mio. kroner. Han henviser til, at pengene blandt andet er brugt på en film og oprettelsen af en Facebook-gruppe:

Elite debat

– Disruption og forandringerne kan nemt blive en debat for eliten, selv om det kommer til at betyde noget for alle danskere. Er disruption så blevet det, som hele Danmark taler om? Nej, må vi erkende, men jeg er overbevist om, at vi med dette arbejde har fået det lidt højere op på dagsordenen.