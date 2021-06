Spindoktor siger op: Blottede sig til Folkemødet

Sikandar Siddiques særlige rådgiver har sagt op. Det sker efter en række grænseoverskridende episoder, der fandt sted under Folkemødet i år

Sikandar Siddiques særlige rådgiver, Rune Langhoff, har sagt sit job op.

Det bekræfter sekretariatschefen ved partiet Frie Grønne, hvor Siddique er politisk leder, over for Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at Rune Langhoff har sagt sit job op i dag, siger sekretariatschef Laust Leth Gregersen.

Viste sine kønsdele

Opsigelsen kommer i kølvandet på, at Langhoff blottede sig for flere personer på en bar torsdag under Folkemødet på Bornholm. Han talte ligeledes upassende til flere af gæsterne, herunder til journalister fra Ekstra Bladet, som var til stede på baren.

De overværede, hvordan rådgiveren, som var meget beruset, flere gange blottede sine kønsdele, ligesom han kaldte en af journalisterne for 'luder'.

Det endte, da den særlige rådgiver satte sig oven på en af Ekstra Bladets journalister, som rejste sig og skubbede ham væk.

Ifølge Laust Leth Gregersen kendte han og Sikandar Siddique først til episoderne, da de tidligere tirsdag læste om dem i Frihedsbrevet.

- Så du kan bekræfte, at Langhoff ikke er blevet bedt om at trække sig?

- Det er hans egen beslutning, og vi hørte først om de her ting, du nævner, da vi læste om det for fire timer siden.

- Deltog han i Folkemødet i forbindelse med sit arbejde hos jer, eller var han der som privatperson?

- Da han var på Hutlihut, var det som privatperson, men han var derovre sammen med os.

- Repræsenterer hans handlinger kulturen hos Frie Grønne?

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Jeg har kendt til den her historie lige så længe som dig, og det ville være rimelig vildt af mig at starte ud med at konkludere yderligere ud fra, hvad jeg har læst, siger Laust Leth Gregersen.

- De oplysninger, du måtte have eller ikke have, er der ikke nogen, der har ringet til mig og fortalt om. Det, jeg kender til ham, er, at han har været en dygtig, sød og rar medarbejder. Jeg har ikke været sammen med ham på det tidspunkt, og han var ikke på arbejde.

- Kan I stå inde for, at en person, der var ansat hos jer på det pågældende tidspunkt, opfører sig sådan her?

- Det har jeg slet ikke taget stilling til ... altså, hvad er det for en måde, hvad er det præcis, du mener?

- Han har jo for eksempel kaldt en journalist for 'luder' og vist sine kønsdele til flere personer på baren.

- Det har jeg ikke nogen holdning til.

- Men er det noget, I accepterer?

- Vi accepterer ikke sådan noget på en arbejdsplads, men han har ikke været på arbejde. Men altså, jeg tror ikke, at vi kommer videre her.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Rune Langhoff blandt andet for at spørge, om opsigelsen skyldes episoderne på Folkemødet. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Vi har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra politisk leder af Frie Grønne Sikandar Siddique. Partiets kommunikationschef Bjarke Charlie henviser i den forbindelse til Laust Leth Gregersen.

