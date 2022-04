Spionage: Danmark udviser 15 russiske diplomater

Jeppe Kofod siger, at de 15 russere har udøvet spionage i Danmark

Danmark følger nu trop og udviser en række diplomater fra den russiske ambassade i Danmark. De hævdes at have udøvet spionage under dække af diplomati.

Det står klart efter et ekstraordinært møde i Udenrigspolitisk Nævn, hvor udenrigsminister Jeppe Kofod meddelte, at 15 russiske diplomater under betegnelsen 'efterretningsofficerer' i Danmark bliver udvist.

De har nu 14 dage til at forlade Danmark, men Jeppe Kofod ser gerne, at de forlader landet hurtigst muligt, siger han.

- Vi har konstateret, at de 15 udviste efterretningsofficerer udøver spionage på dansk jord, siger han.

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup, siger, at det er bemærkelsesværdigt, at halvdelen af Ruslands diplomater i Danmark reelt er spioner.

Samme beslutning tog man i Tyskland og Frankrig, hvor man har har gjort henholdsvist 40 og 35 diplomater 'persona non grata'.

Med den status er de i alt 75 diplomater, der ligeledes er medlemmer af russiske efterretningstjenester, uønsket og reelt udvist fra de to lande.

Blot en time efter beslutningen om at udsende russere fra Danmark, gør Italien nu også det samme. Her udviser man 30 diplomater af hensyn til 'nationens sikkerhed'.

'Folkedrab'

Det er en omfattende beslutning at udvise diplomater i så stort et omfang, og ifølge Tysklands udenrigsminister er der særligt en grund til, at man har taget det skridt.

Det drejer sig nemlig om de seneste dages billeder på sociale medier fra den ukrainske by Butja. De viser, hvordan civile ligger bagbundet og dræbt på gaderne, og flere hævder, at der lige nu er tale om et regulært folkedrab.

Zelenskij besøgte mandag Butja og beskyldte i en tale Rusland for at begå folkemord.

- Billederne fra Butja vidner om den utrolige brutalitet, som det russiske lederskab og dets følgere besidder. Der er tale om en grænseløs vilje til at udrydde, siger Annalena Baerbock ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tirsdag morgen menes en række satellitbilleder fra virksomheden Maxar Technologies, som er blevet bragt i flere danske og internationale medier, at vise, hvordan der har ligget lig på gaderne siden 19. marts, mens byen stadig var belejret af de russiske tropper, der forlod byen 11 dage senere.

Rusland har ellers påstået, at billederne af de mange dræbte civile var manipuleret og iscenesat af Ukraine.

Butja nævnt for ambassadør

Også på mødet i Udenrigspolitisk Nævn tirsdag formiddag, blev Butja nævnt.

'På mødet blev regeringens stærke fordømmelse af Ruslands brutalitet over for ukrainske civile i Butja også fremført direkte for den russiske ambassadør, ligesom det blev understreget, at bevidste angreb mod civile er en krigsforbrydelse,' står der i en pressemeddelelse udsendt fra Udenrigsministeriet umiddelbart efter mødet.

