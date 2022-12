Spionfly og nattog bragte Zelenskyj sikkert til USA

Det er ikke nogen enkel sag at få besøg af en statsleder fra en nation i krig - og især ikke, når den nation er i krig med Rusland.

Volodymyr Zelenskyjs besøg onsdag i Washington D.C. var et klart eksempel på det, og både nattog og spionfly måtte i brug for at få den ukrainske præsident sikkert frem.

Det skriver BBC, der sent torsdag aften dansk tid afslører nye detaljer fra den hemmelighedsfulde rejse.

Zelenskyjs tur gik fra fronten i Østukraine, hvor han befandt sig tirsdag, og til den amerikanske forbundshovedstad, hvor han mødtes med præsident Joe Biden og holdt en tale for Kongressen.

Det var truslen fra russiske missiler, som gjorde det for risikabelt at tage fly over Ukraine.

Derfor måtte Zelenskyj med nattog for at komme ud af Ukraine, beskriver det britiske medie.

Tidligt onsdag blev præsidenten og hans følge spottet på en togstation i den polske grænseby Przemyśl.

Herfra blev de bragt videre af en konvoj af biler, hvoraf flere var af Chevrolet-modellen Suburban. Den bruges ofte af den amerikanske regering.

Efterfølgende viste flydata ifølge BBC en Boeing C-40, som lettede fra lufthavnen i byen Rzeszów i det sydøstlige Polen. Her menes Zelenskyj at have været ombord.

Inden flyet begav sig ud over Nordsøen, blev farvandet skannet af spionfly fra den vestlige forsvarsalliance Nato.

Fra England blev Zelenskyjs fly eskorteret på en del af rejsen af et amerikansk F15-jagerfly.

Ved middagstid landede han i Washington D.C.

- Ikke overraskende er der ikke blevet offentliggjort officielle informationer om rejsen - sikkerheden er høj ved præsidentielle besøg i fredstid, men for en krigsførende leder er der endnu større risici, skriver det britiske medie.

Zelenskyj menes igen at være tilbage i Ukraine. Ifølge BBC var det uvist, om han torsdag aften endnu var nået helt frem til Kyiv.

Zelenskyjs besøg fandt sted, 300 dage efter at Rusland invaderede Ukraine.

Sent tirsdag begyndte flere amerikanske medier at skrive om besøget, der blev arrangeret i al hemmelighed. De første artikler blev skrevet med henvisning til anonyme kilder. Først onsdag morgen dansk tid blev det officielt bekræftet.

Ifølge nyhedsbureauet AFP begyndte planerne om besøget i USA med et opkald mellem Biden og Zelenskyj 11. december. Det blev efterfulgt af en formel invitation for over en uge siden og en bekræftelse søndag.