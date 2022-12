Splittelse i de radikale: Derfor er vi ude

Tre punkter var afgørende for, at Radikale Venstre ikke kunne se sig selv i den kommende regering. Der var 'forskellige holdninger' til, om partiet skulle med eller ej, lød det med uld i mund fra Lidegaard

Tirsdag morgen var de inde. Tirsdag eftermiddag er de ude.

Hvad der helt konkret har fået de radikale til at melde sig ud af forhandlingerne om Danmarks kommende regering, ville partiets leder ikke afsløre 'af respekt for den kongelige undersøger, Mette Frederiksen'.

Han løftede dog lidt af sløret for det på overfladen: Klima, børn og unge og uddannelse var blevet for blåt.

- Der hvor jeg ikke rigtig kan genkende Radikale Venstre, er ambitionsniveauet på Danmarks fremtid, altså klima, uddannelse og børn. Og det er en svær afvejning, når man er rigtig glad for den ene del og mindre glad for den anden. Vi forhandlede til det sidste og havde gerne set os selv i en regering.

- Vi har truffet den her beslutning i allersidste øjeblik, siger Martin Lidegaard.

Det var dermed ikke spørgsmålet om et modtagecenter i Rwanda, der havde noget med partiets exit at gøre, forklarede han, for den løsning, der ifølge Lidegaard er blevet en del af regeringsgrundlaget, kunne partiet godt leve med.

- Det har ikke noget med Rwanda at gøre. Vi har fundet en god landingsbane for Rwanda. Ikke 100 procent som vi eller regeringen gerne vil, men den knast har vi fået høvlet af, lød det.

Ville du selv i regering?

Da Martin Lidegaard mødte den samlede presse på Christiansborg, blev han gentagne gange spurgt, om han som politisk leder selv anbefalede, at partiet skulle forlade forhandlingerne, og om der var enighed i den radikale gruppe om det, siden partiet har skiftet holdning siden i morges.

Men netop det spørgsmål svarede han mindre klart på. Han forklarede dog, at der var 'forskellige holdninger' til det i gruppen.

- Var din indstilling til gruppen at I skulle gå med i regering?

- Min indstilling til gruppen var, hvad siger I til det her. Jeg synes, indholdet er godt her og dårligt her. Hvordan synes I, det samlede ser ud? Der var en diskussion om det, og der var forskellige holdninger til det. Pro og kontra og frem og tilbage. På den baggrund traf jeg en beslutning, der først og fremmest beroede på min egen mavefornemmelse.

- Har du anbefalet gruppen, at I ikke skulle gå med?

- Jeg har truffet den beslutning om ikke at gå med på baggrund af gruppen.

- Du er leder. Du må være gået ind til din gruppe og sagt hvad du anbefalede, I skulle gøre?

- Ja, jeg har sagt, at jeg synes, vi har fået rigtig meget her, men der er også rigtig meget møg der. Samlet set synes jeg indholdet så fint ud, men var det nok? Der har jeg sagt, at på en måde synes jeg, det er det, men jeg er i tvivl om den position vi kunne få som lille parti. Vi konkluderede, og jeg konkluderede, at det ikke var nok.

- Det var ikke dig, der anbefalede at gå ud af regeringen?

- Vi var ude af forhandlingerne, da jeg tog kontakt til gruppemedlemmerne og snakkede med dem. Den her beslutning er min, og den står jeg 100 procent ved.

- Men hvad synes du isoleret set som leder, at I skulle gøre?

- Jeg synes, at samlet set havde vi fået rigtig meget på reformerne. Men jeg var bange for, at vi som lille parti ville sluge for store kameler til, at det ville opveje hinanden.

Ifølge Martin Lidegaard bliver det kommende regeringsgrundlag præsenteret i morgen, onsdag.

