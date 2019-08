Splittelse i 'Det Vilde Venstre': De vil af med Lars

Hvem er pro Lars, og hvem er anti Lars?



Tidligere på ugen stod Venstres folketingsmedlemmer i kø for at vise deres opbakning til Venstres siddende formand, Lars Løkke Rasmussen.

Billedet fredag har dog været et andet, hvor flere V-profiler fra folketingsgruppen har tilkendegivet, at et formandsskifte vil være det bedste for partiet.

Blandt Løkkes støtter er det værd at fremhæve Jakob Ellemann-Jensen, som ellers har været nævnt som en mulig afløser på formandsposten. Også Claus Hjort Frederiksen var tidligere på ugen ude og forsvare Lars Løkke i stor stil, da han omtalte de mange kritiske udtalelser som 'voksenmobning' af formanden.

På kritikersiden er Bertel Haarder med sin udmelding fredag det helt nye store navn til at være skeptisk over for et Løkke-ledet Venstre fremadrettet. Fem folketingsmedlemmer er enige med V-koryfæet, og det samme er blandt andet hele regionsbestyrelsens i Region Midtlylland og en række andre i Venstres bagland.

Du kan få et overblik over Løkkes støtter og kritikere i folketingsgruppen i grafikken herunder:

De folketingsmedlemmer, der ikke indgår i grafikken, har kl. 16.35 fredag eftermiddag ikke udtalt sig i sagen, og Ekstra Bladet tager forbehold for, at flere af Venstres folketingsmedlemmer kan have udtalt sig i sagen efter grafikkens tilblivelse.