Splittelse i Nye Borgerlige: Har ikke tillid til hende

En tidligere folketingskandidat for Nye Borgerlige samt den fungerende landsformand for Nye Borgerliges Ungdom langer nu ud efter partiets næstformand, Henriette Ergemann, efter en lang række af hendes vilde kommentarer har set dagens lys

Der er opstået intern splittelse Nye Borgerlige.

Både den tidligere folketingskandidat for partiet samt bestyrelsesmedlem lokalforeningen i Guldborgsund Jan Warming og den fungerende landsformand i Nye Borgerliges Ungdom, Tenna Røberg, er nemlig ude med kritik af partiets næstformand, Henriette Ergemann.

Det sker, efter der de seneste dage er kommet en række vilde kommentarer frem, som hun har skrevet på de sociale medier under coronapandemien.

Eksempelvis skrev hun i 2021, at Karen Hækkerup, tidligere S-profil og generalsekretær for Unicef, skulle 'i fængsel for mord på uskyldige børn', samt at hun håbede, at den daværende sundhedsminister Magnus Heunickes datter 'havde fået saltvand' og ikke en coronavaccine.

Skarpest er kritikken fra Jan Warming, som fortæller i et interview med Ekstra Bladet, at han ikke har tillid til Henriette Ergemann.

- Har du tillid til hende som næstformand?

Annonce:

- Som situationen er nu, nej.

- Kan hun gøre noget for at rette op på det?

- Det ved jeg sgu ikke. Der findes ikke nogen snuptagsløsninger på sådan noget. Jeg er ked af det over, at hun har været med til at skabe en meget uheldig omtale og stemning omkring Nye Borgerlige.

For tosset til at forsvare

Jan Warming udtaler desuden til Ekstra Bladet, at han ikke kan forsvare Henriette Ergemanns kommentarer.

- Det er måske illoyalt, at jeg ikke tager vores nye næstformand i forsvar, men nogle gange er der bare nogle ting, der er for tossede til, at de kan forsvares. Det smitter af på os alle sammen, det, hun har skrevet, siger Jan Warming blandt andet til Ekstra Bladet.

Jan Warming har selv oplevet, at en del af hans lokale støtter har rettet henvendelse til ham angående Henriette Ergemanns kommentarer, fortæller han.

Annonce:

- Det, der sker efter det her, det er, at vores lokale partiopfattelse begynder at smuldre. Og så føler jeg jo, at jeg er nødt til at gå ud på Facebook og sige, at 'jeg er ikke ligesom hende'.

Har ikke klaret det godt

- Hvordan synes du, Henriette Ergemann har klaret sin start som næstformand for partiet?

- Jeg synes ikke, at hun har klaret det særlig godt.

- Skulle Lars Boje have gjort noget anderledes i håndteringen af sagen?

- Jeg ved sgu ikke, om han kunne have gjort noget anderledes. Jeg synes, den her skulle have været løftet af Henriette. Der var ikke andre, som skulle være blevet trukket med ned af det.

- Hun skulle have lagt sig fladt ned og have sagt 'det var godt nok fjollet, det, jeg skrev. Det er jeg ked af.'

Tager afstand på Facebook

Ekstra Bladet har talt med Jan Warming, efter han i et Facebook-opslag tirsdag aften gjorde det klart, at han tager afstand fra Henriette Ergemanns kommentarer.

Annonce:

'For at gøre det helt klart for alle så tager jeg naturligvis afstand fra de uheldige kommentarer, som vores næstformand Henriette har spredt på sociale medier gennem de sidste par år,' skriver han blandt andet i opslaget.