Splitter Venstre: Ren overlevelseskamp

Instrukskommissionens voldsomme kritik af Inger Støjberg skaber så stor splittelse i Venstre, at der breder sig en frygt for partiets fremtid.

- Venstre befinder sig i en overlevelseskamp, lyder udlægningen fra et folketingsmedlem, der ikke ønsker sit navn frem.

Spørgsmålet om, hvorvidt man fortsat bakker op om Støjberg, har således åbnet en kæmpe kløft ned gennem partiet.

En kløft, som ikke mindst åbenbarede sig under et dramatisk gruppemøde tirsdag, hvor Støjberg sagen var til debat.

Ekstra Bladet har beskrevet, hvordan bølgerne gik særdeles højt under mødet, hvor næstformanden i høj grad var under beskydning. Men hvor andre også tog hende i forsvar.

Ekstra Bladet tog i starten af ugen en snak med Støjberg omkring sagen

Internt ballade-møde: Gik til angreb på Støjberg

Folkeligt bundtræk

På toppen af alle problemerne står partiets formand, Jakob Ellemann-Jensen. Han er kommet på 'en rigtig svær opgave', konstaterer hans tidligere rådgiver Jesper Kraft.

- Jakob Ellemann skal finde den rette balance mellem hensynet til på den ene side sin næstformands person og den store strømning, hun repræsenterer, og på den anden side det store pres, der er fra medier og interne kritikere for, at sagen skal få større konsekvenser for Støjberg, forklarer Jesper Kraft, der i dag bl.a. er politisk analytiker hos Kristeligt Dagblad.

Han fortsætter:

- Støjberg har folkeligt bundtræk og en meget stor personlig og politisk opbakning i Venstres traditionelle bagland. Hvis Venstre beslutter sig for at presse Støjberg væk fra næstformandsposten og måske helt ud af partiet, kan man regne med, at rigtig mange vil føle, at man vender ryggen til de holdninger, hun repræsenterer – som samtidig er de holdninger, der gør Venstre til et attraktivt parti for dem. Det kan blive en meget voldsom omgang, lyder det.

Tvunget til at melde ud

- Har sagen potentiale til at splitte Venstre?

- Ja, det har den. Det er svært at se, hvordan man kan gøre alle glade. Eller i det mindste lige sure. Nu er det ikke sikkert, at der kommer en rigsretssag, men på et tidspunkt kan Venstre blive tvunget til at melde klart ud, siger Jesper Kraft.

Tidspunktet, hvor Venstre skal gøre brættet op, indtræffer sandsynligvis i begyndelsen af januar.

Her skal to uvildige advokater komme med deres indstilling til, om der på baggrund af Instrukskommissionens beretning kan rejses tiltale 'med forventning om domfældelse' mod Støjberg.

Herefter skal Folketingets partier vurdere, om der skal rejses en rigsretssag mod næstformanden.

Advokater skal i sving: Støjberg rykker tættere på rigsretssag

Gave til Pape

Ender Støjbergs eget parti med at bakke op om en rigsretssag mod næstformanden, kan hun meget vel være fortid i Venstre, lyder vurderingen fra kilder i partiet.

I kulissen står ikke mindst den konservative formand, Søren Pape, klar til at nyde godt af denne situation, lyder det fra Jesper Kraft.

- Hvis Støjberg og den politiske linje, hun står for, bliver skubbet ud, så skubber man det ud, der ligger tættest på de andre borgerlige partier. Pape rører på sig i kulissen og vil måske være statsministerkandidat en dag, og det vil være en gave til ham, hvis det sker, forklarer Ellemanns tidligere rådgiver.

Det konkluderer kommissionen: Instrukskommissionen konkluderer om Inger Støjbergs rolle: at instruksen af 10. februar 2016 var klart ulovlig

at Inger Støjberg mundtligt blev advaret om, at en ordning uden undtagelsesmuligheder (instruksen) ikke lovligt kunne gennemføres,

at det kan lægges til grund, at Inger Støjberg i forbindelse med udsendelsen af pressemeddelelsen både eksternt og internt i departementet klart tilkendegav, at hun ville have en undtagelsesfri ordning

at det med en høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at Inger Støjbergs hensigt med praksisændringen den 10. februar 2016 var, at der skulle ske en undtagelsesfri adskillelse af parrene

at det i hvert fald kan lægges til grund som utvivlsomt, at det må have stået Inger Støjberg klart, at der var en nærliggende risiko for, at der ville blive iværksat en administration af ordningen svarende til indholdet af pressemeddelelsen,

at den undtagelsesfrie instruks havde den følge, at der i Udlændingestyrelsen i hvert fald i en periode blev administreret klart ulovligt

og at den ulovlige administration af ordningen fandt sted i hvert fald i perioden fra den 10. februar til den 1. juli 2016

at Støjberg har givet misvisende og urigtige oplysninger til Folketinget i sagen. Vis mere Luk