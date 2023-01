Splittet republikansk parti kan ikke finde Pelosis efterfølger

Republikanske Kevin McCarthy lykkedes tirsdag aften ikke med at sikre sig formandsposten i Repræsentanternes Hus.

Det står klart efter to afstemninger i USA's Kongres.

Republikanerne har ellers flertal i Repræsentanternes Hus efter det nyligt overståede midtvejsvalg i november. Men uenighed på tværs af partiets medlemmer betyder, at flere stemte imod den nominerede McCarthy.

Resultatet af første afstemning lå klart kort før klokken 20 dansk tid.

Her lykkedes det blot for McCarthy at få 203 stemmer, mens den anden republikanske kandidat, Andy Biggs, fik 10 stemmer. McCarthy havde brug for mindst 218 stemmer for at sikre sig formandsposten.

Resultatet betød derfor, at der var brug for endnu en afstemningsrunde for at finde en afløser for den seneste formand, demokratiske Nancy Pelosi.

Det er 100 år siden, at der var brug for en anden runde, skriver CNN og NBC.

En anden afstemningsrunde blev hurtigt arrangeret. Kevin McCarthy var igen nomineret, og igen fik han 203 stemmer, mens Biggs fik 10.

Den demokratiske kandidat, Hakeem Jeffries, fik - ligesom i første runde og på trods af det republikanske flertal i Repræsentanternes Hus - flest stemmer af alle kandidater. Samtlige 212 demokrater stemte på ham.

Repræsentanternes Hus' formand er en af de mest magtfulde i amerikansk politik. Kun præsidenten og vicepræsidenten er højere i hierarkiet.

Det anses derfor også som et nederlag for både McCarthy og Republikanerne, at det ikke lykkedes at finde Pelosis afløser i første omgang.

Det tidligere amerikanske kongresmedlem Charlie Dent sagde allerede efter første afstemning, at det bliver svært for Kevin McCarthy at rejse sig.

- De kan godt blive ved med at lave afstemninger, men når først der er blevet stemt på den her måde, så er det virkelig svært at ændre stemmerne. Så jeg kan ikke se, hvordan han får det ændret, siger Dent til CNN.

Kongressen blev tirsdag for første gang samlet siden midtvejsvalget.

Et af de første punkter på dagsordenen er at finde en formand for Repræsentanternes Hus. Først når det er sket, kan man komme videre med resten af de formelle procedurer, skriver CNN.

Det er ikke sket siden 1923, at en formandskandidat ikke blev valgt i første runde. Dengang endte der med at være brug for ni afstemninger.