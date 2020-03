Spørgetime afbrudt: Nøgenprotest i Folketinget

Afbrydelsen skete, netop som statsminister Mette Frederiksen skulle til at tale.

Her begyndte en gruppe unge, angiveligt klimademonstraner at råbe slagord og rulle et banner ud fra folketingssalen tilhørerpladser.

Banneret rulles ud... Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Stuntet medførte, at spørgetimen måtte udsættes, mens aktivisterne bliver ført bort. Uden for salen ankom en politistyrke hurtigt.

Spørgetime blev genoptaget cirka 10 minutter senere. Her tog Mette Frederiksen straks fat på den mere alvorlige situation omhandlende coronavirus.