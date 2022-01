Spottet på Herning-bar: Pia K. i kamp for Messerschmidt

Dagen før dagen: DF-stifteren ringede lørdag rundt for at hverve de sidste stemmer til Morten Messerschmidt og holdt peptalk for sin kandidat

Intet er sikkert, før den sidste stemme er talt op.

DF-stifter Pia Kjærsgaard kæmpede lørdag aften til det sidste for sin foretrukne formandskandidat, Morten Messerschmidt, da hun ringede rundt for at hverve delegerede blandt de op mod 900 DF'ere, der søndag ventes at møde op i Herning Kongrescenter.

Partistifteren kunne tilmed sent lørdag aften ses i lokalerne på Fox and Hounds, et kendt vandhul for politikere, der er til landsmøde i Herning.

74-årige Kjærsgaard har de seneste dage kastet sig ud i en sidste desperat jagt på stemmer til Morten Messerschmidt, som hun støtter i valgkampen mod Martin Henriksen og Merete Dea Larsen. En kamp, der altså fik et sidste skub lørdag, da hun greb knoglen for at overtale partifæller til at stemme på Messerschmidt, når der søndag vælges ny formand.

Lokale mødte op

Ekstra Bladet var på plads foran værthuset, da DF'ere på stribe ankom til det sidste valgmøde med Messerschmidt og hans næstformandskandidat, Peter Kofod, for medlemmerne af lokalforeningen i Herning samt medlemmer af DFU i det midtjyske område.

Også DFU-formand Tobias Weische og hovedbestyrelsesmedlem Jens Vornøe kunne ses ankomme til Fox and Hounds. Christian Bülow, næstformand i DFU, var på plads.

Morten Messerschmidt kom langt efter mødets start, men tog en anden vej ind i bygningen end hovedindgangen, hvorfor Ekstra Bladet ikke spørge ham, hvad mødet i 11. time skulle til for.

Pia Kjærsgaard forlod værtshuset ledsaget af en PET-livvagt mellem klokken 21 og 22 iført mundbind, hvilket dørmændene på Fox and Hounds på lige fod med coronapas tjekker med stor ildhu.