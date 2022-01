Spritnye SSI-tal er på vej

Før nytår lovede SSI-direktør Henrik Ullum, at der ville komme mere præcise tal for coronaindlæggelse, og de skulle nu være på trapperne

SSI's coronatal er altafgørende for, hvordan regeringen og Folketinget håndterer coronavirus i Danmark.

Restriktioner, nedlukninger og alverdens andre tiltag er styret af tal og eksperternes analyser. Derfor vakte det stor opsigt, da Ekstra Bladet og flere andre medier før nytår beskrev, at tallene var misvisende.

Hidtil har indlæggelsestallene været en opgørelse over, hvor mange indlagte patienter på landets hospitaler der er smittede med corona. Det hidtidige tal har altså også dækket over eksempelvis personer, der er indlagt med et brækket ben, men som tilfældigvis også er smittet med corona.

Men nu skulle de nye og mere retvisende tal være lige på trapperne. Det oplyser SSI til Ekstra Bladet.

Helt præcist hvordan tallene bliver opgjort, kan SSI ikke oplyse, men de fortæller, at de nu bliver skarpere, og det vil blive tydeligere, om de indlagte reelt er syge med corona eller noget helt andet.

Ullum: Ikke misvisende

Selv om SSI-direktør før nytår lovede, at der ville komme nye tal, så eksempelvis patienter på en psykiatrisk afdeling ikke tæller med, mener han ikke, at tallene er misvisende.

- Vi kan bruge dem til at lave en sum af, hvor mange der kommer ind på vores sygehuse og belaster sygehusene, siger han.

- Det er klart, at dem, der er syge af corona, tager flest kræfter - især hvis de skal på intensiv eller i respirator, siger Henrik Ullum til DR og henviser til, at alle med en positiv coronatest på hospitalerne belaster sygehusene mere, fordi de skal isolation osv.

Brian Weichardt spurgte på pressemødet ind til, hvornår indlæggelsestal opgøres mere retvisende. Ekstra Bladet spurgte lige før nytår, hvorfor indlæggelsestallene bliver opgjort mere retvisende.

Lundgren: - Har påpeget det siden april

Ekstra Bladet har tidligere talt med professor Jens Lundgren, der mente, at det sætter os i en dårlig situation, når vi ikke kan overvåge tallene mere præcist.

- Jeg og andre har påpeget siden april 2020, at der ikke er styr på, hvad folk er indlagt med, og nu er vi i slut-december 2021 og har virkelig, virkelig brug for de tal, siger han til Politiken.

Professor Jens Lundgren er en af de eksperter, der har optrådt meget i medierne for at forklare coronasituationen. Foto: Valdemar Ren

Før jul lød det fra Statens Serum Institut, at hver fjerde af de indlagte med corona er indlagt på sygehuset på grund af noget helt andet – men at de tæller med i statistikken, fordi de også har corona ved siden af.

Samtidig følges SSI's tal over indlæggelser nøje, fordi det indgår som et centralt element i myndighedernes vurdering af, hvor pressede sygehusene er. Og det har så igen betydning for, hvor mange andre operationer der skal aflyses.

– Vi har lavet en foreløbig opgørelse over omikron fra december måned, og det viser, at andelen er steget til omkring 26 procent nu, sagde faglig direktør i SSI Tyra Grove Krause på et pressemøde.