Spritusbranchen om sprut-klub: Derfor inviterer vi politikerne

Når folketingets politikere flere gange om året møder op til arrangementer og helt gratis drikker gin, vin, bobler og snaps på spiritusbranchens regning handler det ikke om politik, men om socialt samvær.

Det forsikrer bestyrelsesformand i VSOD (Vin og Spiritus Organisationen Danmark, red.), Carsten Suhrke, om.

- Der er ikke nogen politisk dagsorden, og det er ikke et politisk forum, lyder det.

Se også: Producenterne betaler: Sprutklub i Folketinget

På VSOD's hjemmeside står der ellers om arrangementerne:

– Societetet skal desuden danne rammen om smagninger, oplæg fra eksperter foruden socialt samvær mellem folketingsmedlemmerne på tværs af partiskel. Derudover vil societetet også give folketingsmedlemmerne et unikt indblik i, hvad der rører sig, nyeste tendenser, samt hvilke udfordringer branchen står overfor.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Gode historier

- I skriver jo selv, at I vil have et forum, hvor I kan diskutere, hvilke udfordringer branchen står overfor?

- Ja, udfordringer og tendenser, men ikke politik som sådan. Det er ikke et politisk møde, hvor vi tager en rundbords-diskussion om afgifter og sådan noget. Det er et socialt forum, hvor vi har mulighed for at lære lovgiverne at kende, siger bestyrelsesformanden, som samtidig kan fortælle, at der plejer at møde mellem 12 og 25 folketingsmedlemmer op, når de afholder gin-, snaps- eller vin-arrangementer - mødet i sidste uge, som Ekstra Bladet har beskrevet i dag, var et velbesøgt et af slagsen.

- Hvad får I så ud af at sponsorere arrangementerne?

- Vi synes, vi har nogle gode historier til gavn for Danmark, som vi gerne vil gøre opmærksom på. Der sker meget i vores branche, hvor stort set alt tidligere var drevet af udenlandske producenter og udenlandske produkter, til nu at have mange danske produkter og producenter til fordel for danske arbejdspladser og dansk import.

Det er Mads Fuglede (V), der er formand for Folketingets Vin- og spiritussocietet, og dermed ham, der sender invitationer ud til folketingsmedlemmer, når der er arrangementer i foreningen, siger bestyrelsesformand i VSOD, Carsten Suhrke. Foto: Ritzau Scanpix.

- Det er klart, at hvis vi kan lære nogle politikere at kende og så efterfølgende få møder med dem, hvor vi kan lufte vores holdninger til politiske sager, giver det os noget. Og det er alt andet lige nemmere, hvis man har mødt personen før, siger Carsten Suhrke, der ud over at være bestyrelsesformand i VSOD er direktør i den franske spiritusproducent Pernod Ricard.

Foto: VSOD.

Eksklusiv adgang

Ifølge Jesper Olsen, der er næstformand i anti-korruptions organisationen Transparency International, er det dog klokkeklart, at brancheforeningens motiv for arrangementerne er politisk.

– Brancheorganisationen inviterer jo ikke politikerne, fordi de er fantastisk godt selskab. De inviterer dem, fordi politikerne repræsenterer den lovgivende magt, som de får eksklusiv adgang til. Vin- og spiritusbranchen kunne lige så godt fortælle om deres problemer med f.eks. afgifter over en danskvand på en politikers kontor, siger han.

Fra snaps til gin: Folketingets Vin- og Spiritussocietet blev i følge dokumenter fra VSOD stiftet i 2017. og havde det første arrangement i 2018. Her er nogle af temaerne: 20. marts 2018: Gin & Bobler 8. maj 2018: Vinproducenter giver deres bud på sommerens drink. 6. november 2018: Årets julesnaps. 30. januar 2019: Nytårskur i boblernes tegn. 4. september: Blandt andet dansk champagne. Næste arrangement i klubben er 5. november. Vis mere Luk

Ingen dårlig samvittighed

Men Carsten Suhrke, bestyrelsesformand i VSOD, mener ikke, at der kan sættes spørgsmålstegn ved, om lobby-arrangementerne går lige til - eller over grænsen.

- Har I tænkt over, at politikerne kunne komme moralsk i klemme ved det her?

- Nej, det har vi ikke, for jeg synes slet ikke, der er noget problematisk ved denne sag. Vi har fundet inspiration i Folketingets Øllaug, som også er en social aktivitet, som ølbranchen finansierer.

- Jeg har ikke skyggen af dårlig samvittighed over det. For det er heller ikke anderledes, end når politikerne tager på virksomhedsbesøg hos f.eks. en vindmølleproducent.