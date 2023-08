- Spurgte du virkelig om det?

Nye Borgerlige har tre folketingsmandater, men alligevel sad der kun to personer fra partiet, da de torsdag afholdt deres sommergruppe-pressemøde.

For partiets tredjemand, Peter Seier Christensen, har siden april været sygemeldt med stress, og i august kom det så frem, at folketingspolitikeren har fået konstateret lyfmekræft.

Stolen er tom

Alligevel er den sidste tredjedel af Nye Borgerlige ikke officielt sygemeldt fra Folketinget. Derfor er hans stol i Folketingssalen fortsat tom, da tilkaldelsen af en stedfortræder kræver en officiel sygmelding fra Nye Borgerlige-politikeren.

- Det er under en lidt ærgerlig omstændighed, at I sidder to, og ikke tre mennesker. Men hvor længe skal der gå, eller hvor syg skal han blive, før I vil bede ham om at sygemelde sig fra Folketinget?

- Ej, spurgte du om det?

- Ja.

Men det havde Pernille Vermund altså ikke meget tilovers for.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nye Borgerlige er ikke, hvad partiet engang har været. Efter folketingsvalget i november vandt partiet seks mandater. Nu er der tre tilbage, hvoraf en af dem er sygemeldt på ubestemt tid. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Du kunne også spørge, hvad så hvis han dør. Manden har fået kræft, han er igennem et intensivt kræftforløb. Folketinget er ikke åbnet, Folketinget er ikke startet. Skulle man ikke give manden lidt plads til at være syg.

Unyttig suppleant

Men partiet ville ikke konkretisere, hvor længe der skulle gå, før Peter Seier vil sygemelde sig og gøre plads til en anden.

I dette tilfælde vil stedfortræderen dog være den tidligere Nye Borgerlige-næstformand Henriette Ergemann, der allerede efter to uger på posten måtte melde sig ud af partiet grundet nogle kontroversielle udmeldinger.

Og hende ser de altså næppe nogen grund til at hive ind i Folketinget.

- Grunden til, at jeg spørger, er, at der står en suppleant klar til at tage over nu.

Vil blive en løsgænger

- Det gør det der så desværre ikke. Vores situation er, at den suppleant (Henriette Ergemann, red.), som skal tage over for Peter Seier, har meldt sig ud af partiet. Så det vil ikke hjælpe på vores situation, hvis Peter tager orlov. Det vil bare være en løsgænger i Folketinget.

Henriette Ergemann har tidligere udtalt, at hvis hun kom i Folketinget, ville hun ikke søge hævn over sit gamle parti. Samtidig med hun vil stå klar til at repræsentere dem, som stemte på hende dengang.

Men indtil videre kommer Peter Seiers stol i Folketinget til at stå tom.