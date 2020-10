Spydig stikpille på møde: - Vi skal ikke være spekulant-åndehul

Skal adgangen til en bolig på Frederiksberg være en åben eller en lukket fest?

Det spørgsmål lå i luften, da kommunalbestyrelsen forrige uge diskuterede næste års budget på Frederiksberg.

Blandt andet fra de radikales kommunalbestyrelsesmedlen David Munis Zepernick:

- Der er en afgrundsdyb uenighed om boligpolitikken på Frederiksberg; under den der overfladiske enighed om, at Frederiksberg skal være en blandet by, lød det blandt andet under Zepernicks tale om boligpolitikken på Frederiksberg.

Simon Aggesen har tidligere understreget, at Frederiksberg 'skal være en by for alle' og ikke blot for borgere med sportsvogn og sortglaserede tagsten.

Og David Zepernick brugte sin taletid på at spørge, om det overhovedet hænger sådan sammen for den 'blandede by':

- Man kan også formulere det anderledes: Skal adgangen til en bolig på Frederiksberg være en åben eller en lukket fest, hvis man som de fleste – men tydeligvis ikke alle – starter uden særlige forbindelser og kontakter og konkurrerer om en bolig på helt transparente vilkår?