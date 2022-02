SSI-chef i panik-mail: - Meget alvorligt

SSI-ansatte blev beordret på arbejde, selv om de var nære kontakter midt i delta-panikken. Her er mailen, hvor det hele blev banket på plads

Kaosset i SSI var stort i juni 2021.

Som Ekstra Bladet tidligere har kunne afsløre, blev nære kontakter beordret på arbejde midt under landets delta-panik. Først blev de bedt om at gå i isolation, så skulle de alligevel på arbejde, men til sidst måtte driftschef Nina Steenhard sætte det hele på plads i en panik-mail.

Du kan se hele mailen herunder:

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var det selv en medarbejder, der måtte ringe til smitteopsporingen for høre, om det virkelig var rigtigt, at de skulle møde på arbejde, selv om de havde været så tæt på en smittet.

Her fik de at vide, at de altså skulle i isolation, og så måtte de kontakte SSI-toppen.

