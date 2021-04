SSI: Der kan åbnes mere

Der kan være gode nyheder på vej til de danskere, der er trætte af corona-restriktionerne.

I hvert fald lægger Statens Serum Institut op til, at der kan lempes yderligere for restriktionerne i forhold til den genåbningsplan, som et flertal i Folketinget er blevet enige om.

Det fremgår af et notat fra (SSI), som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Her bemærkes det, at der ses en tendens til en lav og stabil smitteforekomst samt en stabilisering af indlagte i Danmark.

Denne gunstige udvikling betyder, at der kan lempes yderligere på restriktionerne, lyder det videre i notatet.

'Det vurderes på den baggrund, at der for nuværende, er rum for lempelse af restriktioner indenfor de områder, der allerede var planlagt (indkøbscentre, kultur, forsamlingsforbud, indendørs idræt for børn), men herudover der også mulighed for yderligere lempelser.'

SSI bemærker dog også:

'Det er SSIs vurdering af genåbningen på trods af den gunstige udvikling fortsat skal ske forsigtigt og trinvis, så der kan reageres hurtigt på ændringer i smitten, så belastning af sundhedsvæsenet forebygges.'

Mette Frederiksen blev tirsdag spurgt om, hvornår restriktionerne kan ophæves og får vist nok sagt, at det afhænger af, hvornår hele verden er blevet vaccineret

Foreløbig plan

Notatet er sendt til Folketingets partier forud for forhandlinger i eftermiddag om en hurtigere genåbning af samfundet.

Et flertal i Folketinget er allerede blevet enige om en foreløbig plan for genåbningen, men nu kunne noget tyde på, at elementer heri kan fremrykkes. I hvert fald giver SSI nu grønt lys til dette.

Det er nu op til partierne i Folketinget at blive enige om, hvordan en hurtigere genåbning af samfundet skal udformes.