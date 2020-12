SSI: Rejsende fra Storbritannien udgør IKKE 'betydende risiko'

Flokkevis af danskere i Storbritannien er lige nu forhindret i at rejse ind i Danmark, da myndighederne har lukket luftrummet for fly fra bl.a. hovedstaden London.

Men rejsende fra Storbritannien udgør ikke nogen betydelig sundhedsrisiko, selvom en lang række lande - herunder altså Danmark - nu har lukket komplet for ankommende rejsende fra de britiske øer.

Det fremgår af en risikovurdering for den nye virusvariant dateret 20. december, som Folketingets sundhedsordførere mandag eftermiddag er blevet forelagt, og som Ekstra Bladet er i besiddelse af fra flere sider.

Af konklusionen fremgår det:

'Med baggrund i, at varianten i forvejen cirkulerer i Danmark vurderer vi ikke for nuværende, at rejsende fra England udgør en betydende risiko for folkesundheden i Danmark, så længe rejsende fra England følger anbefalinger fra Udenrigsministeriet omkring selvisolation i ti dage eller test på 4. dagen og ophør af selvisolation ved negativ test.'

Mutant-kaos: Danskere strandet i isoleret UK

SSI skriver dog samtidig, at en sikkerhedsforanstaltning kan være at indføre stop for flytrafikken, som Danmark allerede har gjort.

Alternativt kan man ifølge Serum Instituttet indføre PCR-testning og sekventering - altså identifikation af virusvarianten - af alle positive tests.

Fire-fem gange mere udbredt

Årsagen til, at SSI ikke mener, at specifikt rejsende fra Storbritannien udgør nogen betydende sundhedsrisiko, er, at det vurderes, at den engelske virusvariant allerede florerer i Danmark. I sidste uge kom det således frem, at ni danskere er blevet diagnosticeret med N501Y-strengen.

Men det tal kan være meget højere, lyder det i risikovurderingen fra SSI, der samtidig oplyser, at virusstammen nu er fundet blandt ti danskere i Nordjylland og Storkøbenhavn i perioden fra 14. november til 3. december. Et opdateret tal ventes i morgen, 22. december.

'Med en ugentligt sekventeringskapacitet på ca. 5000 prøver svarer det til at stammen er fundet i ca. 1 ud af 1000 sekventerede prøver i den periode. Der er således endnu ikke tegn til, at denne stamme er udbredt i Danmark, men det reelle antal, der kan være smittet med denne type i Danmark er formentligt 4-5 gange højere, idet sekventeringsraten er på 20- 25 %.'

Skepsis over for vurdering

Følgegruppen har imidlertid haft flere kritiske spørgsmål til SSI om risikovurderingen, bl.a. hvad der sker, hvis rejsende fra Storbritannien ikke kommer i isolation.

Det har ikke givet anledning til, at SSI har ændret risikovurderingen. Men instituttet skriver dog, at man kan sikre, at de rejsende ikke bruger offentlig transport efter hjemkomsten til Danmark.

'For at forebygge yderligere introduktion af den nye variant kan man indføre rejserestriktioner fra England. Indtil dette kan gennemføres, bør det sikres, at alle rejsende fra England kommer i isolation. I den forbindelse kan man understøtte at rejsende fra England ikke transporterer sig i offentlig transport til deres destination. Dette bør ledsages af en styrket generel information til rejsende fra Europa om test og selvisolation,' hedder det blandt andet i et følgebrev til risikovurderingen.

Danmark har indtil videre lukket luftrummet for fly fra Storbritannien i 48 timer fra kl. 10 mandag formiddag.