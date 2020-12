SSI vil have formulering fjernet i regeringens lovforslag

I et høringssvar vil Statens Serum Institut skrives ud af en formulering omkring et forslag om aflivning

I kølvandet på skandalen omkring aflivning af alle mink i Danmark, har der været et længere slagsmål om, hvorvidt det var ministre eller embedsværket, der har begået en fejl, der førte til, at det blev meldt ud, at alle mink i Danmark skulle aflives, inden der var lovhjemmel til det.

Og nu vil Statens Serum Institut (SSI) tilsyneladende også have ryggen helt fri i forhold til det lovforslag, der er lavet omkring aflivningen og forbud mod at have mink i Danmark.

Det skriver Berlingske.

Således har SSI lavet et høringssvar på baggrund af lovforslaget, hvor de vil have en konkret formulering fjernet, idet det ifølge dem kan tolkes, som om det er instituttets forslag, at alle mink skal aflives.

'Har ikke foreslået noget'

SSI vil nemlig ikke nævnes i en opsummering i lovforslaget i sammenhæng med, at regeringen foreslår at aflive alle mink.

'Hertil skal det bemærkes, at det ikke er SSI, der har foreslået aflivning af mink, hvilket kan være opfattelsen med den nuværende opbygning af afsnittet,' skriver de i høringssvaret, som Ekstra Bladet også har set.

Formuleringen, som SSI er utilfreds med, optræder i et afsnit om ministeriets overvejelser.

'Det fremgår af risikovurderingen fra Statens Serum Institut af 3. november 2020, at såfremt minkproduktionen fortsættes i Danmark, således at der i 2021 genetableres en stor population af mink, vurderes det for overvejende sandsynligt, at denne population vil være modtagelige for smitte.'

Denne del af lovforslaget rundes af med selve forslaget om at aflive mink:

'På baggrund af ovenstående foreslås det at påbyde aflivning af alle mink i danske besætninger samt forbyde genindsættelse af mink til og med den 31. december 2021.'

Kun risikovurdering

Den formulering mener SSI altså kan tolkes som, at det er deres forslag at aflive mink, hvilket ikke er tilfældet, da SSI 'alene har foretaget en risikovurdering ift. human sundhed, hvis minkavlere efter aflivning af smittede dyr eller pelsning i 2020-sæsonen fortsætter minkproduktionen ind i 2021 som normalt. SSI har således ikke givet forslag til mulige løsninger,' skriver de i høringssvaret.

De vil derfor have formuleringen med instituttet fjernet og erstattet med en 'tekst med fokus på den politiske beslutning'.

I risikovurderingen fra SSI 3. november lød det, at 'en fortsat minkavl under en igangværende covid-19-epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge covid-19 med vacciner.'

