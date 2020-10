Står frem i dokumentar: - Jeg forsøgte at skrige

Flere sager om sexisme og overgreb i de danske ungdomspartier kommer nu frem i lyset.

Det sker i TV2-dokumentaren 'Partiernes skjulte overgreb', hvor ni kvinder står frem med deres vidnesbyrd fra tiden som ungdomspolitkere.

En af den er Tine på 25 år. Hun meldte sig ind i Venstres Ungdom som 13-årig.

Hun fortæller som en episode på en landskonference i Venstres Ungdom. På det tidspunkt er hun 16 år.

Ni kvinder står frem om seksuelle krænkelser i dansk ungdomspolitik

Alting gik i sort

Tine ender med at kysse med en fyr, som hendes kammerat havde taget med til en værelsesfest.

På et tidspunkt vælter han hende ned i en seng på et andet værelse.

'Jeg husker, at han tog mit tøj af, og han havde et fuldbyrdet samleje, som jeg ikke ønskede at have. Jeg forsøgte at sige fra. Jeg forsøgte at skrige.'

'Det sidste, jeg husker, før alting gik i sort, er, at han lagde sine hænder om min hals - sandsynligvis for at få mig til at tie stille,' fortæller Tine i dokumentaren.

Afviser

TV2 har fået aktindsigt i politiets efterforskning og sagsakterne. Her erkender manden at have haft sex med Tine på hotellet, men nægter at have brugt vold og tvang. Politiet valgte ikke at rejse en straffesag.

Den pågældende mand forklarer i dag til TV2, at han mener, at der var tale om frivillig sex, og afviser, at han skulle have brugt vold.