Stabschef hjemsendt: Godkendte skumle regninger

Den centralt placerede stabschef Charlotte Walkusch er nu den tredje topfigur på Fredericia Rådhus, som er blevet fritaget for tjeneste.

Årsagen skal blandt andet findes i kommunens rapport om kritisable forhold - hvor den 41-årige hjemsendte chefs rolle nævnes flere gange.

– Vi har valgt at hjemsende stabschef for uddannelse, bosætning og turisme, Charlotte Walkusch. Det sker i forlængelse af arbejdet med de interne afdækninger og yderligere forhold, der vedrører hendes ansvarsområde, siger koncerndirektør Yelva Jensen til Fredericia Dagblad.

Ulovligt på flere måder

Kommunens rapport, som blev offentliggjort fredag 12. marts, sætter kritisk lys på flere samarbejder med private virksomheder, hvor økonomistyringen har sejlet.

Netop Charlotte Walkusch bliver nævnt i rapporten, fordi hun har godkendt betalingerne i forbindelse med kritisable forhold. Eksempelvis det mystiske netværk, Byforum, hvor deltagere kunne bevilge kommunale penge til sig selv.

– Betalingerne er efter alt at dømme foregået ulovligt på indtil flere måder, vurderer kommunalekspert Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Om Byforum afslører kommunens rapport, at ’størstedelen af regningerne godkendes til betaling’ af stabschef Charlotte Walkusch.

En såkaldt ’brandingpulje’ - og et samarbejde med en privat eventarrangør - får også kritik.

Eksempelvis fordi der ’foreligger meget lidt dokumentation for anvendelsen af pengene’ - og fordi den private arrangør har lejet kommunale koncertlokaler til blot 500 kroner i døgnet, mens den normale pris er 10.000 kroner. Også her placerer rapporten især ansvar hos Charlotte Walkusch.

Kritisabelt og alvorligt

’Det er kritisabelt og alvorligt, at forvaltningen har betalt regninger på udokumenteret grundlag, herunder ikke har indhentet tilbud eller sikret et aftalegrundlag, samt sikret udspecificerede regninger. Det er i modstrid med ordentlig embedsførelse,’ vurderer den fungerende direktion.

Det fastslås, at der dermed ikke er ’udvist lovmedholdelighed’ og ’forsvarlig økonomisk forvaltning’.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Charlotte Walkusch.

Fire på stribe

Kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe, borgmester Jacob Bjerregaard og økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard nedbrød bolværket mellem politik og forvaltning, ifølge intern rapport. Foto: Peter Leth-Larsen/Ritzau Scanpix

Hovederne ruller og skeletterne rasler ud af skabene på Fredericia Rådhus.

En rapport opridser, at der i kommunen under eksborgmester Jacob Bjerregaard (S) flertalsledelse har været et entydigt fokus på at ’få tingene til at ske’ på bekostning af ordentlig sagsbehandling og gældende regler.

Ifølge rapporten er det ’tydeligt’, at problemerne er opstået på et ’centralt område i den allerøverste ledelse og stabsfunktioner’.

Med hjemsendelsen af stabschef Charlotte Walkusch er pladen ved at være fuld.

I forbindelse med Ekstra Bladets afsløringer af det omstridte grundkøb og andre forhold, valgte borgmester Jacob Bjerregaard (S) at trække sig ved årsskiftet.

5. januar blev kommunaldirektør, Annemarie Zacho Broe, fritaget for tjeneste - og 23. februar røg økonomi- og personalechef, Tommy Abildgaard, samme vej.

Fredericia Kommune er i gang med at afskedige dem begge to - efter en advokatundersøgelse slog fast, at borgmesteren og kommunaldirektøren ved flere konkrete beslutninger har været inhabile.