Standsede alt for Jokke: - Det er et skråplan

Det gibber i Karsten Hønge.

SF’eren er forbavset over, at Forsvarsministeriet trak i håndbremsen og lavede i skarp U-vending midt i ansættelsesprocessen af den kommende forsvarsattaché i Frankrig.

Da prins Joachim med interesse for jobbet rakte en hånd i vejret, standsede ministeriet stillingsopslag og ansættelsessamtaler.

Det er principielt forkert, fastslår Karsten Hønge.

- Jeg synes, at det er et skråplan, jeg bryder mig ikke om, at man standser en ansættelsesproces, men jeg antager, at han er den kandidat, som uden sammenligning er den bedste.

- Han må ikke have fået jobbet, fordi han er kongelig, understreger Karsten Hønge.

- Hvordan kan du vide dig sikker på, at det ikke er sagen?

- Jeg kan ikke vide det, men jeg har tænkt mig at spørge ind til det. Når vi står i salen, vil jeg spørge ministeren, siger Karsten Hønge.

En god kombi

Socialdemokratiets forsvarsordfører, Bjarne Laustsen, mener at prinsen er den rette mand til jobbet som forsvarsattaché.

- Det er et fint valg, og det bakker jeg regeringen op i.

- Men hvordan kan du vide, at det er et fint valg, når proceduren med de andre ansøgere blev stoppet?

- Jamen, det vil jeg ikke forholde mig til. Jeg forholder mig til, at jeg er helt sikker på, at prinsens kvaliteter udgør en god kombi.

- Også selvom du er ikke ved, om de andre også var gode?

- Jeg kender ikke det spil, der er gået forud. Jeg siger bare, at jeg godt kan se for mig, at prinsens kvaliteter i forhold til jobbet er en god kombi, så det er ok med mig.

Normalt ulovligt

Ifølge professor ved SDU og ekspert i forfatningsret, Frederik Waage, er ansættelsen af prins Joachim helt usædvanlig:

- Normalt kan man ikke kortslutte en ansættelsesproces, men min vurdering vil være, at her gælder en retssædvane, så ministeriet kan stoppe processen på en måde, som ellers ville bryde med forvaltningsretten.

Men det vil Bjarne Laustsen ikke forholde sig til:

- En ekspert i forvaltning siger, at ansættelser normalt ikke foregår sådan, hvad siger du til det?

- Jamen, jeg har sagt, at det er fint, og at det er en god kombi, og det må du citere mig for. Jeg synes, at prinsen er et godt bud, siger Bjarne Laustsen.