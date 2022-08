Staten kræver millioner: TV 2 skal til lommerne

Finanslovsudspillet for 2023 indeholder en ny 'udbyttepolitik', som vil betyde, at TV 2 hvert år skal betale millioner af deres overskud til statskassen

TV 2 skal fremover afhænde penge fra deres overskud til statskassen for at finansiere finansminister Nicolai Wammens stramme statsbudget.

Det afsløres i finanslovsudspillet for 2023, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af:

'Der indføres en ny udbyttepolitik for TV 2 DANMARK A/S. Det indebærer, at TV 2 fra 2024 og frem vil betale et årligt udbytte til staten,' hedder det i udspillet.

275 mio.

I 2024-2026 kan det ifølge finanslovsudspillet beløbe sig til 275 mio. kroner årligt, viser en budgetoversigt om udbyttemodellen i Finasnlovsudspillet. Af forslaget fremgår det:

'Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Udbyttet er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til det udbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for finanslovsforslagets udarbejdelse. Det faktiske udbytte vil blive besluttet af selskabets generalforsamling. Det bemærkes, at der er formuleret retningslinjer for TV 2/DANMARK A/S' udbyttepolitik.'

Det er dermed ikke endeligt fastlagt, om udbyttekravet bliver på de budgetterede 275 mio. kroner.

Staten ejer 100 pct. af TV 2, men har ikke tidligere opereret med et krav om udbyttebetaling.

Giver DR baghjul

Udbytteopkrævningerne kommer i den grad og lægger en dæmper på glæden over successen hos TV 2.

Så sent som i går kom det frem via en undersøgelse i Politiken, at TV 2 giver Danmarks Radio seer-smæk.

I første halvår af 2022 havde TV 2 53,2 procent af alle danske tv-seere, mens DR kun havde 28,4 procent af dem, skrev Politiken på baggrund af målingerne fra Kantar Gallup og Nielsen.

Målingen viste desuden, at seerne bruger markant længere tid på TV 2's kanaler end hos DR.

Hos TV 2 var tallet endda steget, så seertiden nu var 69 minutter i første halvår af 2022, hvor den i 2017 lå på 56 minutter.

Hos DR er seertiden i samme periode faldet fra 57 minutter til 36 minutter.

