Staten slår fast: Papes bolig er hamrende ulovlig

Ulovlig fupbolig: K-boss Søren Pape var som borgmester med til at godkende køb af en kæmpe ejendom, hvor han i dag bor i et decideret ulovligt bofællesskab, der har fået uretmæssig offentlig støtte. Det slår styrelse nu fast efter Ekstra Bladets afsløringer

'Uhjemlet', 'ikke inden for rammerne af loven' og 'uretmæssigt støttet'.

Det Konservative Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen, har i årevis kunnet brede sig i en stor nyrenoveret, almen luksuslejlighed i hjertet af Viborg. Men den blev etableret på et 'uhjemlet grundlag', der 'ikke er sket inden for rammerne af almenboliglovens krav.'

Det slår Social- og Boligstyrelsen fast i en særdeles kritisk udtalelse til Viborg Kommune.

Udtalelsen er blevet udarbejdet, efter at Ekstra Bladet i efteråret kunne beskrive, hvordan den daværende statsministerkandidat boede i et mystisk, offentligt støttet bofællesskab.

Et 'bofællesskab', som i virkeligheden er to efter loven alt for store lejligheder, hvor Søren Pape bor i den ene, og den nuværende næstformand i boligselskabet bor i den anden.

Luksuslejligheder, der er blevet etableret med offentlig støtte med udgangspunkt i den lovgivning, der skal sikre, at eksempelvis folk med lav indtægt har adgang til billige boliger.

Men den går slet, slet ikke ifølge Social- og Boligstyrelsens udtalelse til Viborg Kommune.

Ekstra Bladet kunne sidste år under valget afsløre Papes bolig-fidus

Skal lovliggøres

'Det er Social- og Boligstyrelsen vurdering, at etableringen af familieboligbofællesskabet ikke er sket inden for rammerne af almenboliglovens krav til støttet alment byggeri', skriver styrelsen og fortsætter i klare vendinger:

'Styrelsen skal anmode Viborg Kommune om en redegørelse for, hvordan kommunen som tilsynsmyndighed vil sikre, at boligorganisationen får lovliggjort forholdene for boligen i Sct. Mogensgade 3 i Viborg.'

Fordi renoveringen af den smukke ejendom er sket med offentlig støtte, anmoder styrelsen også om en 'opgørelse over uretmæssigt modtaget offentlig støtte siden etableringen i 2013.'

Hjemme hos Søren Pape i hans ulovlige bolig. Foto: Ernst van Norde

Hård kritik

Sagen er særlig prekær for Søren Pape, fordi han var borgmester i Viborg Kommune, da kommunen gav boligselskabet tilladelse til opførslen af det almene 'bofællesskab' i ejendommen.

Da ombygningen stod færdig, og han havde overdraget borgmesterkæderne, flyttede han i starten af 2016 ind i en af de to store lejligheder.

Lejlighederne er for store, fordi en almen boligs bruttoareal maksimalt må være 115 kvadratmeter. Søren Papes er 144 kvadratmeter.

Men Viborg Kommune - med Søren Pape i spidsen som borgmester - levede ifølge styrelsen ikke op til sit ansvar som tilsynsmyndighed for den almene boligorganisation, der senere blev Søren Papes udlejer, da der blev givet tilladelse til byggeriet.

'Det er styrelsens vurdering, at ombygningen af Sct. Mogensgade 3 ikke lever op til almenboliglovens krav om at få mest mulig værdi, og at tilsynsmyndigheden (Viborg Kommune, red.) inden godkendelse af byggeprojektet ikke har undersøgt hensigtsmæssigheden i at ombygge ejendommen i Sct. Mogensgade 3 til et kollektivt bofællesskab,' fremgår det.

'På den baggrund skal Social- og Boligstyrelsen henstille, at Viborg Kommune lægger grundige analyser om boligbehovet i kommunen til grund for fremtidige godkendelser af etablering af nye almene boliger i kommunen,' skriver styrelsen videre.

Viborg-borgmester Ulrik Wilbek oplyser i en skriftlig kommentar, at man tager udtalelsen 'alvorligt'.

'Viborg Kommune vil på baggrund af udtalelsen gennemgå de relevante procedurer i forhold til vores samarbejde med boligselskaber og deres dokumentation til Viborg Kommune. Viborg Kommune vil samtidig kontakte Boligselskabet Sct. Jørgen i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Boligstyrelsen vedrørende ejendommen Sct. Mogensgade 3,' skriver han.

Boligselskabets direktør, Ole Nielsen, oplyser i en mail, at de er i dialog med Viborg Kommune om forståelsen af styrelsens vejledende udtalelse.

Desuden skriver han, at der flere principielle ting i udtalelsen, som de 'ikke forstår'. Det handler blandt andet om størrelsen på bofællesskaber.

Pape: Jeg er glad

Søren Pape Poulsen forholder sig ikke til, om det er værdigt, at han som partiformand bor i en ulovlig lejlighed, han selv var med til at tilvejebringe oprettelsen af. Foto: Jens Dresling

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Søren Pape Poulsen om Social- og Boligstyrelsens alvorlige kritik af oprettelsen af bofællesskabet i Papes tid som borgmester.

Det har imidlertid ikke været muligt at få Søren Pape til at stille op.

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet skriver Søren Pape, at han er glad for ikke at blive kritiseret 'som lejer':

'Jeg er glad for, at Boligstyrelsen ikke finder anledning til at kritisere mig som lejer. Kritikken er udelukkende rettet mod kommunen og boligselskabet. Jeg har en forventning om, at der kommer en afklaring fra Viborg Kommune og boligselskabet, som er de to parter, som Boligstyrelsen ønsker at høre nærmere fra. Jeg vil i øvrigt gerne gøre opmærksom på, at byrådet i 2013 fulgte forvaltningens faglige indstilling, og at jeg ingen anelse havde om, at jeg tre år senere skulle bo, hvor jeg i dag bor.'

