Staten spilder millioner på fejlopkøb af huse

I næsten fire år vidste en gruppe borgere på Vestfyn ikke, om de skulle have jævnet deres hus med jorden for at gøre plads til en ny jernbane.

Det springende punkt var, om politikerne besluttede, at jernbanen skulle løbe nord eller syd for motorvejen. Undervejs i processen valgte 16 familier, der stod til at blive eksproprieret og miste deres hus, hvis valget faldt på syd, at sælge deres ejendomme til staten for samlet 26 mio. kr. i en såkaldt fremrykket ekspropriation.

Problemet var bare, at politikerne i 2017 konkluderede, at man skulle bruge den nordlige løsning – og staten står derfor nu med 16 opkøbte huse, der alligevel ikke bliver berørt.

Fremrykket ekspropriation En borger, der bliver berørt af statens projekter om infrastruktur, kan i nogle tilfælde før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer søge om at få en såkaldt fremrykket ekspropriation for deres ejendom, hvor staten opkøber den. Følgende betingelser skal være til stede: Ejendommen berøres særligt indgribende af projektet. Ejeren ønsker af særlige personlige grunde at afstå ejendommen før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer. Ejendommen kan ikke afhændes på normale vilkår. Kilde: Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne Vis mere Luk

Transportordfører for Venstre Kristian Pihl Lorentzen kalder situationen for grotesk.

– Det er sjældent set, at man på den her måde går ud og foretager opkøb i alle linjeføringer. Det er hastværk ud over alle grænser og noget værre rod. Vi plejer at følge den procedure, at Vejdirektoratet bliver færdig med en VVM-undersøgelse, så tager vi stilling til linjeføring – og først derefter køber vi de ejendomme, der har mulighed for en forlods ekspropriering.

– Så vi er meget kritiske over den måde, det hele er foregået på, men der var et flertal, der ville det her, siger han.

Anders og Rikkes hus opkøbt uden grund: Jernbanen kom slet ikke

Beslutningen om den nye jernbane blev truffet i januar 2014 af den daværende S-R-SF-regering sammen med Dansk Folkeparti og Enhedslisten. På foranledning af daværende transportminister Magnus Heunicke (S) besluttede man samtidig, at borgerne i særlige tilfælde skulle have mulighed for en fremrykket ekspropriering - også selvom linjeføringen ikke var på plads.

– I Venstre vægter vi også højt, at borgere ikke skal føle sig stavnsbundet, men det skal altså ske i den rigtige rækkefølge, når linjeføringen er på plads.

Jernbane over Vestfyn Den nye jernbane på Vestfyn bliver på 35 kilometer og løber fra Blommenslyst vest for Odense til Kauslunde øst for Middelfart langs den fynske motorvej. Pris: 4,9 mia. kr. Det forventes, at anlægsarbejdet vil tage fra 2020 til 2026. Den nye strækning forventes at give en rejsetidsgevinst på seks minutter. Kilde: Vejdirektoratet

Kristian Pihl Lorentzen kritiserer også, at beslutningen om jernbanens placering var alt for lang tid om at blive taget. Vejdirektoratets indstilling lå færdig 2. december 2016, men først 7. september 2017 traf partierne bag Togfonden en beslutning.

– Det her burde været gået langt hurtigere. Vi har et ansvar som politikere for hurtigt at tage en beslutning, når VVM-undersøgelsen og indstillingen fra Vejdirektoratet er klar, så borgerne hurtigt kan få vished, siger han.

Ud over de 16 ejendomme syd for motorvejen har staten ifølge Vejdirektoratet overtaget 31 ejendomme nord for motorvejen i fremrykket ekspropriering til en samlet pris på 62 millioner kroner. Byggeriet af den nye jernbane går efter planerne i gang i 2020.

(Artikel fortsætter under billede)

Interaktivt element

S: Kan se lidt molbo-agtigt ud

Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, mener, at regeringen har et stort ansvar for, at beslutningen om linjeføringen på den nye jernbane over Vestfyn trak ud. FOTO: Jonas Olufson

Socialdemokratiet står sammen med de Radikale, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti bag ’Togfonden’, der har truffet beslutning om jernbanen på Vestfyn og givet borgere mulighed for fremrykket ekspropriation.

Transportordfører Rasmus Prehn medgiver, at det kan se lidt mærkværdigt ud, at man har opkøbt ejendomme, der ikke skulle bruges.

– Man er kommet nogle mennesker i møde. Det er en god ordning, at man siger fra samfundets side, at de bliver holdt skadesløse, hvis de ønsker det. Man kan kompensere folk, der er kommet i klemme, og hvis man så af forskellige årsager vælger en anden linjeføring, så kan man fra statens side sælge husene igen.

– Og hvis man vil have en ordning, hvor man kompenserer folk, så er det den risiko, man løber. I nogle konkrete situationer, kan det så se lidt molbo-agtigt ud.

- Venstre mener, I var alt for lang tid om at træffe den politiske beslutning?

– Det er det rene vås. Vi har ganske vist en forligskreds og et flertal uden om regeringen, men det er stadig regeringen, der er den udøvende magt, og det er dem, der skal handle på det her. Det gjorde de ikke, og så måtte vi i gang med at lægge pres på.

– Vi forventer jo, at en ansvarlig minister går ind og hjælper os med det her og instruerer medarbejdere og apparatet.

- Så I kunne ikke have skyndt jer mere?

– Det kan da godt være vi også godt kunne have skyndt os lidt mere, men det ændrer bare ikke på, at nogle mennesker kom i klemme, fordi regeringen trak det i langdrag.

– Det har alle dage været sådan, at hvis der var et forlig, der var flertal for i Folketinget, og der så kom en regering, hvor der var et parti, der ikke var med i forliget. Så ville enhver ansvarlig regering gøre sig til en del af det forlig og medvirke i det. Men her har regeringen helt uset valgt at stå udenfor,

- Det endte med at tage ni måneder fra partiere i Togfonden modtog indstillingen fra Vejdirektoratet til, at i traf en beslutning. Hvor lang tid tager det normalt?

– Der går typisk 1 måned til 2.

- Er det tilfredsstillende over for de borgere, der går og venter på at høre om deres hus skal rives ned, at det trak så meget ud?

- Hver eneste gang, der er borgere, som kommer i klemme og borgere, der ikke kan få en forklaring, så er det træls. Den her situation bliver ekstraordinært træls og besværlig, fordi vi har en regering, der nægter at gøre det, der er flertal for.

***

Minister: Uhensigtsmæssigt

Transportminister Ole Birk Olesen(LA) har tidligere i et svar til Folketinget kaldt det uhensigtsmæssigt, at staten har opkøbt ejendomme på Vestfyn uden, at linjeføringen for en ny jernbane var på plads. FOTO: Jens Dresling

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra transportminister Ole Birk Olesen (LA). Han har tidligere i et svar til Folketinget udtalt sig om det rimelige i, at at staten har foretaget fremrykket ekspropiering på Vestfyn uden, at linjeføringen var på plads.

– Muligheden for fremrykket ekspropriation er en beskyttelse af de berørte borgere, som sidder i en særlig situation, og som gerne skulle undgå at blive stavnsbundet til deres ejendom, fordi der er et statsligt infrastrukturprojekt under planlægning. Den tanke har jeg grundlæggende sympati for.

– Ulempen er, at fremrykket ekspropriation koster staten penge - også unødigt mange penge, så længe der ikke er valgt én linjeføring.

– Sammenfattende kan man således anføre, at så længe der ikke er valgt én linjeføring, kan situationen være uhensigtsmæssig for såvel borgere som staten.

***

Vejdirektoratet: Sælger dem igen

Det er Vejdirektoratet, der på vegne af staten, har foretaget fremrykket ekspropriation på de 16 ejendomme på Vestfyn, der alligevel ikke blev berørt af jernbanen.

– Det er op til ministeren at beslutte i hvilket omfang, der skal gives muligt for at lave fremrykket ekspropriation. I det her tilfælde var det daværende minister Magnus Heunicke, der konkluderede, at muligheden skulle være der for alle linjeføringer, siger Leif Hald Pedersen, senior projektleder.

- Vejdirektoratet er to år om at lave en miljøvurderings-undersøgelse af jernbanen. Har i været for langsomme?

– Tidligere har det faktisk lavet endnu længere tid. Vi skal blandt andet lavet en række natur -og miljøundersøgelse, og det kræver, at man har en hel vækstsæson fra forår til efterår.

–Man skal også huske på, at det her en er en investering til 4 -5 mia. kr., så det skal også undersøges ordentligt.

- Hvad skal der nu ske med de ejendomme?

– Der er et pålæg om at sælge dem igen, som kom i oktober måned (2017,red), da der kom en melding om, at vi skulle stoppe med at lave forlods overtagelser på linjer, der ikke var berørt længere.

– Nogle af ejendommene er lejet ud på tidsbegrænset kontrakter, og der kan vi ikke rigtig gøre noget, før de udløber. Men ellers skal de sælges, hvor man vil kigge på, hvordan markedet i øvrigt er i området, så man ikke oversvømmer det. Det kan også være, at nogle af dem kommer i spil ved en udvidelse af motorvejen.

***