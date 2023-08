Statskassen bugner: Ny milliard-overraskelse lurer

Da SVM-regeringen blev dannet, var det på et bagtæppe af krisesnak og hændervriden. Men i maj måtte finansminister Nicolai Wammen (S) så fortælle, at det gik så godt, at der var 16 milliarder kroner mere i kassen, end man havde regnet med.

Det gjorde det svært fortsat at tale om krise, behov for smalhals og reformer så krasbørstige, at kun en regering hen over midten ville kunne gennemføre dem.

Og det kan blive endnu sværere for regeringen efter torsdag, hvor Finansministeriet efter al sandsynlighed må fortælle, at der igen er flere milliarder kroner at bruge.

Sidste gang

Det er i hvert fald forventningen og analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE. Og de er værd at lytte til.

For i februar, mens Nicolai Wammen og regeringen stadig fortalte befolkningen, at store bededag måtte dø, og tordenskyerne hang over den danske økonomi, udgav AE en analyse.

Her regnede AE sig frem til, at råderummet - de penge, politikerne har at rutte med - var mindst fem milliarder kroner større, end Finansministeriet estimerede.

Sidst i maj fik AE's analytiker på området, Gustav Elias Dahl, så mere end ret.

For her måtte først daværende økonomiminister Stephanie Lohse (V) og siden finansminister Nicolai Wammen erkende, at det går bragende godt for dansk økonomi. Og at råderummet var hele 16 milliarder kroner større end ventet.

Midt i krisetid og afskaffelse af bededag har finansministeriet fundet 16 milliarder ekstra på kistebunden. Så hvad skal vi bruge alle de penge på? Vi tog til socialdemokraternes højborg, Københavns sydhavnskvarter, for at spørge ølkusken, skraldemanden, kontanthjælpsmodtageren og andet godtfolk til råds

Ekstra Bladet gik på gaden og talte med danskerne i maj, da Wammen fandt 16 milliarder på kistebunden.

Ny analyse

Og nu har Gustav Elias Dahl og AE udgivet endnu en analyse. Den viser, at råderummet er vokset endnu mere siden den sidste opjustering i maj. Faktisk vurderer AE, at der skal lægges op til 10 milliarder kroner oveni.

- Det er, fordi der kommer flere og flere i job. I maj mente Finansministeriet, at beskæftigelsen skulle falde. Men det er gået den stik modsatte vej. En anden årsag er, at man nu forventer, at der vil komme færre børn og ældre i de kommende år, end man tidligere har regnet med.

- Det betyder, at flere vil arbejde og betale skat, mens der er færre, der er på forsørgelse. De ting gør, at vi mener, at man bør opjustere råderummet, siger han til Ekstra Bladet.

Eksempelvis skal beskæftigelsen falde med hele 130.000 personer inden nytår, hvis Finansministeriets nuværende prognose skal holde.

Ekstra Bladet forsøgte i ugevis at få en kommentar fra Nicolai Wammen (S) om, hvorfor store bededag skulle dø, når statskassen var fuld af milliarder. Foto: Emil Agerskov

Lige på trapperne

Normalt bliver forventningerne til råderummet justeret to gange om året. Om foråret - i år altså i maj - og efter sommerferien, når regeringens finanslovsforslag for næste år bliver præsenteret.

Det vil ifølge Ekstra Bladets oplysninger ske torsdag.

Og her vil Nicolai Wammen altså efter alt at dømme igen skulle fortælle danskerne, at der trods krisesnak, besparelser i kommunerne og hændervriden er milliarder og atter milliarder i statskassen.

- Jeg tror ikke, man skal regne med, at Finansministeriet opjusterer med 10 milliarder kroner i denne her omgang. Men det er svært at diskutere imod, at råderummet skal øges med flere milliarder, siger Gustav Elias Dahl.

Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt finder det uanstændigt, at man ikke sørger for at forbedre velfærden, når statskassen ikke fattes penge. Foto: Jonas Olufson

Kom nu til lommerne, Nicolai

Det er ubegribeligt, at der bliver sparet på velfærden i kommunerne, når råderummet ikke bare et stort, men efter alt at dømme bliver endnu større. Det mener blandt andre Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt.

- Der er drakoniske nedskæringer i mange kommuner lige nu. Det er voldsomt. Og jeg mener, det er helt afgørende, at vi får flere penge ud til ikke mindst de ældre.

- De nedskæringer, vi ser i øjeblikket, er dybt uværdige og man forstår ikke, at regeringen kan se sig selv i øjnene. Det er uanstændigt, hvad der foregår. Og så samtidig med at statskassen bugner, siger han.

Inflationsfrygt

Et af argumenterne for at være tilbageholdende - kommunerne får eksempelvis kun 2,4 milliarder kroner ekstra i alt i 2024 til velfærd - er ikke at puste til inflationen. Men det har Morten Messerschmidt ikke meget til over for:

- Man kan sagtens sende flere penge ud i samfundet, uden at det kickstarter inflationen igen. Hvis man eksempelvis fokuserer på velfærd. Og ellers kan man jo bare suge penge ind et andet sted. Eksempelvis energibranchen. Så jeg køber slet ikke arguementet.

Heller ikke Enhedslistens nye politiske ordfører, Pelle Dragsted, ser grund til at holde igen. Det lagde han ingen skjul på i sin tiltrædelsestale tidligere på ugen.

- Velfærden er i dyb krise, og vi oplever, hvordan der bliver skåret dybt. Lokale skoler lukker, ældre får taget deres hjemmehjælp, handicappede bliver svigtet.

- Ikke fordi der ikke er penge. For det er der. Men fordi de vil prioritere dem på skattelettelser, sagde han.

Enhedslistens Pelle Dragsted har tidligere døbt finansminister Nicolai Wammen (S) 'Tragiske Nicolai', når det kommer til krisesnakken. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Komiske Ali

Om ikke andet må krisesnakken stoppe, siger Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt med en reference til Iraks tidligere informationsminister, der fik øgenavnet 'Komiske Ali' ved at insistere på, at alt gik godt, mens amerikanske tropper i lyntempo erobrede hans land.

- Det er ren Komiske Ali. Der er ingen, der tror på, at der er krise i dansk økonomi. Der er en ældrekrise. En velfærdskrise. Men ingen økonomisk krise, siger han.

Pelle Dragsted har tidligere pure afvist at kalde Nicolai Wammen for Komiske Ali.

- Jeg har i stedet døbt ham 'Tragiske Nicolai' som pendant til 'Komiske Ali'. Fordi jeg synes, det er tragisk at blive ved med at tale om en økonomisk krise, som ikke eksisterer, sagde han i maj.