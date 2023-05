Statskassen vælter i penge - hvornår får vi store bededag tilbage, Mette?

Vi efterspurgte en top tre fra Mette Frederiksen over, hvilke detaljer om hendes person eller ministerhandlinger, Cirkusrevyen mon kunne tænkes at gøre grin med i år. Det var svært for hende at vurdere

Det går meget bedre med økonomien end forventet. Alligevel er der ingen udsigter til, at det nogensinde kommer til at gå så godt, at vi får store bededag tilbage, lyder det fra ordførere

Afskaffelsen af store bededag blev gang på gang begrundet med, at det ville sikre varig finansiering af lidt af hvert.

Der var faktisk ingen grænser for, hvad det ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) kunne redde - både forsvaret, velfærdssamfundet og klimaet blev nævnt som krisesituationer, der skulle løses med den sløjftede helligdag.

Men tidligere på ugen skete der så det, at regeringens hidtidige krisefortælling smuldrede, fordi det slet ikke står så slemt til med dansk økonomi som forventet.

Derfor var det nærliggende for Ekstra Bladet at spørge repræsentanter for regeringspartierne, om ikke det er blevet tid til at give danskerne en fridag tilbage og lade dem mærke, at det faktisk står meget godt til.

Vi får den aldrig tilbage

Men det kan der slet ikke blive tale om, lyder det fra Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen.

- Nej, det kan der ikke. Det er positivt, at vi har ført en fornuftig og resolut politik gennem corona og inflation, som gør, at dansk økonomi ikke kommer i krise, men tager en blødere landing. Vi er dog stadig i en situation, hvor vi får flere arbejdsløse, siger han.

- Er det så sådan, at nærmest uanset, hvor godt det ser ud, så kan man ikke indføre en fridag igen?

- Man skal aldrig sige aldrig, men jeg kan ikke se det for mig. Vi er udfordret af, at vi bliver flere ældre og flere børn. Det er jo positivt, men det betyder, at vi er udfordret i vores velfærdssamfund. Jeg er ikke tilfreds med vores velfærdssamfund, som det er i dag.

- Men hvis det her med at afskaffe en helligdag er så godt for økonomien, hvorfor afskaffer I så ikke bare dem alle sammen?

- Det er jo fordi, man skal finde de rigtige balancer i politik ...

- Og én, det var bare perfekt?

- Det var den balance, vi mener er den rigtige.

Blandt andet forsvaret, klimaet og velfærdssamfundet har brug for flere penge, lyder det fra Christian Rabjerg Madsen. Foto: Jens Dresling

Nemmere nu

Christian Rabjerg Madsen bliver bakket op af Moderaternes finansordfører, Henrik Frandsen.

- Vi kigger ind i en fremtid, hvor vi skal bruge rigtig mange penge på forsvaret, vi har den grønne omstilling. Jeg tænker ikke, at der er tale om en krise lige nu, men der er tale om nogle store opgaver, der skal løses.

- Er der ikke nogen krise nu?

- Den er i hvert fald ikke så udtalt, som den har været… hvis der er noget tilbage af den. Men det korte af det lange er, at store bededag ikke bliver genindført, i hvert fald ikke på vores initiativ.

- Regeringen blev dannet i krisens tegn. Så burde I ikke ændre planer efter, at det faktisk går meget bedre?

- Nej, det synes jeg ikke, vi skal. Det gør bare, at det er nemmere at gennemføre reformer, fordi vi gør det i en tid med flere penge. Og vi skal også passe på med at lave noget, der kan øge inflationen.

- Så når der er økonomisk krise er det nødvendigt at lave reformer. Og når der ikke er økonomisk krise er det også nødvendigt?

- Vi har udfordringer med vores velfærds-system på længere sigt. Og jo før, vi tager fat på det, jo bedre. Økonomien ser jo bedre ud nu, det er korrekt. Men det ændrer ikke på at der stadig er brug for arbejdsudbud og finansiering til fremtidens velfærd, siger Henrik Frandsen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra finansminister Nicolai Wammen (S), men det har ikke været muligt.