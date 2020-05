Statsminister Mette Frederiksen indkalder til pressemøde

Statsministeriet skriver tirsdag morgen på Twitter, at Mette Frederiksen holder pressemøde klokken 10.

Her vil hun fortælle om seneste nyt om coronakrisen i Spejlsalen. Ellers er det sparsomt med oplysninger.

'Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen tirsdag den 12. maj kl. 10.00 om COVID-19 i Danmark', lyder det blot i pressemeddelelsen.

Derfor er det uvist, hvad pressemødet mere specifikt skal omhandle.

Men i sidste uge blev alle Folketingets partier enige om, hvad der skulle åbne i fase 2, som begyndte mandag. Partierne blev ligeledes enige om, hvad der kan ske i fase 3 og 4.

Nye retningslinjer

Pressemødet er indkaldt, kort tid efter at Sundhedsstyrelsens retningslinjer for fysisk afstand under coronakrisen blev ændret.

Ændringen blev meldt ud søndag aften. Den betyder, at man nu i de fleste tilfælde anbefaler at kunne holde én meters afstand i stedet for to meter.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, har i mandagens udgave af Berlingske udtalt, at aftalen om genåbningen af landet derfor er lavet på en forkert præmis. De retter kritik af regeringen.

Derudover ser partierne Nye Borgerlige, Liberal Alliance og De Konservative gerne, at partilederne drøfter genåbningen på ny. Aftalen om genåbningen blev forhandlet på plads i løbet af torsdag og fredag i sidste uge.

Smittetrykket falder

På trods af genåbningen af Danmark, hvor fase 1 begyndte efter påske, er smittetrykket siden slutningen af april faldet fra 0,9 til 0,7.

Det viste den seneste måling fra Statens Serum Institut (SSI) mandag. Den dækker over perioden 1. til 7. maj.

Smittetrykket er et udtryk for, hvor mange andre en person med coronavirus smitter. Hvis det er 0,7, betyder det, at en person med coronavirus gennemsnitligt smitter 0,7 andre.

Der har også været en del snak om forsamlingsforbuddet. Det er officielt forlænget til 8. juni. I genåbningens fase 3 er der lagt op til, at forsamlingsforbuddet kan blive hævet til mellem 30 og 50 personer. I dag er det på ti, men den knap kan man skrue på efter behov.

