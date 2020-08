Statsministeren åbner for muligt påbud om mundbind

Mundbind kan blive et krav, og nattelivet kan skyde en pind efter at åbne i august, lyder det fra statsministeren i en Facebook-opdatering

Statsminister Mette Frederiksen (S) åbner for, at der kan blive påbud om at bruge mundbind i Danmark, skriver hun på Facebook.

'Jeg tror kun, vi har set begyndelsen på brugen af mundbind. Og vi kan som regering ikke afvise, at det kan blive nødvendigt at indføre det som krav i flere dele af samfundet,' skriver hun.

Udmeldingen kommer, efter at det er blevet gjort til at krav, at man skal bære mundbind, hvis man kører med offentlig transport i Aarhus.

'Nu også mundbind i den offentlige transport. Jeg ved godt, at det er nyt for langt de fleste af os. Det er ikke noget, vi har været vant til her i Skandinavien.'

'Med afstand, hygiejne, mundbind osv. kan vi gøre meget for, at smitten ikke spredes. Og det er det vigtigste. Men der, hvor det alligevel sker, sætter vi resolut ind. Test – opsporing – isolation. Lokale restriktioner. Og – om nødvendigt – lokale nedlukninger,' skriver hun videre.

Samtidig slår hun fast, at de festglade danskere nok skal glemme alt om at komme på diskotek i august:

'Oprindeligt var planen at begynde en åbning - også af de dele her i august. Det er regeringens holdning, at det skal udskydes. Jeg ved, at også kultur- og idrætslivet og hotellerne er under pres. At der andre steder er restriktioner, der gør hverdagen (og indtjeningen) svær. Og jeg forstår til fulde ønsket om klarhed,' skriver hun.

Selv om statsministeren altså har valgt det sociale medie at offentliggøre nyheden på, har hun også givet et interview til Avisen Danmark. Her bliver hun spurgt, om hun forventer, at natteliven skal holdes lukket resten af året.

- Med det, der sker lige nu, tror jeg ikke på, vi kan sætte en dato på. Men for de få, der således vil vedblive med at være meget hårdt ramt, og de facto være lukket ned, skal det selvfølgelig sætte sig i forhold til hjælpepakkerne.