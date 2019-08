Statsministeren: En meget alvorlig forbrydelse

Statsminister Mette Frederiksen (S) kalder eksplosionen ved Skattestyrelsen tirsdag aften for 'en meget alvorlig forbrydelse'. Det siger hun på et pressemøde

Eksplosionen, der tirsdag aften ramte Skattestyrelsen på Østerbro i København, er en alvorlig forbrydelse og en bevidst handling.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i Statsministeriet onsdag klokken 10.30.

- Der er tale om en meget alvorlig forbrydelse. Der er tale om en bevidst handling.

- At placere sprængstof af denne karakter i en by er alvorligt under alle omstændigheder. Hvis det derudover viser sig at være et direkte angreb på en myndighed, så har vi en ny situation, siger Mette Frederiksen.

To personer befandt sig inde i bygningen, da eksplosionen fandt sted, men kom ikke noget til.

En person, der stod ude i det fri nær Nordhavn Station, blev derimod ramt af fragmenter og søgte behandling på en skadestue, fortalte chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov på et pressemøde onsdag formiddag.

- Det, der er eksploderet, er lagt meget tæt på Skattestyrelsen, så det er en bevidst handling. Vi betragter det på ingen måder som drengestreger eller en tilfældighed. Eksplosionen skete på tæt på en S-togs-station på et tidspunkt, hvor mange er på gaden, så vi ser meget, meget alvorligt på det, siger Mette Frederiksen.

- Det er et under, et held, at der ikke er nogen, der er kommet slemt til skade. Det kunne være gået helt galt.

'Angreb' på Skattestyrelsen

Politiet kalder eksplosionen for et 'angreb' på Skattestyrelsen.

Adspurgt hvorvidt der er tale om et terrorangreb, siger Mette Frederiksen, at det er 'for tidligt at konkludere noget':

- Vi kender ikke motivet. Politiet er fortsat i gang med deres efterforskning. Jeg vil endnu ikke konkludere, hvad det er, der har ramt os på Østerbro, men det er ganske alvorligt, siger Mette Frederiksen.

Se også: Nabo til eksplosion: Hjertet var oppe i halsen

Stort set samtlige ruder langs Skattestyrelsens facade er knust efter eksplosionen. Indgangsdøren er smadret, og der hænger ledninger ned fra udhænget over døren.

Politiet har foretaget en række tekniske undersøgelser, men det er endnu for tidligt at drage en konklusion.

'Uacceptabel handling'

Medarbejdere, som arbejder i bygningen, er blevet bedt om at arbejde hjemme onsdag, så politiet kan arbejde på stedet. Derudover har politiet skærpet sikkerheden omkring skattemyndighederne.

- Det er et alvorligt chok for beboerne på Østerbro og for medarbejderne i Skattestyrelsen. Risikoen har været enorm, og det er et stort held, at ingen er kommet alvorligt til skade, siger Mette Frederiksen.

Tidligt onsdag morgen reagerede skatteminister Morten Bødskov (S) på episoden. Han kalder eksplosion "en fuldstændig uacceptabel handling", som nogen "rimelig åbenlyst" må stå bag.