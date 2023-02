Statsministeren forventer behov for flere forsvarspenge

Morten Messerschmidt fortæller i folketingssalen, at der i Københavns kommune er flertal for at bevare store bededag lokalt

Efter bededagsafstemningen tirsdag i Folketingssalen køber statsminister Mette Frederiksen (S) ikke præmissen om, at regeringen burde have varslet vælgerne inden folketingsvalget 1. november om, at en helligdag stod for skud.

- Jeg synes også, man skal kunne navigere i den virkelighed, som omgiver danskerne, siger Mette Frederiksen til flere medier.

- Med det, der sker i vores verden - selvfølgelig aktuelt med Ukraine nu, men i det hele taget med en mere urolig verden, så er min klare forventning, at vi får behov for at bruge endnu flere penge på forsvar.

- Det kan være, vi har behov for at gå yderligere op end de to procent. Den diskussion kommer vi til at have med danskerne løbende.

Med de to procent henviser Mette Frederiksen til Nato-målsætningen om, at medlemslandene skal bruge to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvarsudgifter.

Det mål skulle Danmark opfylde i 2033 ifølge en politisk aftale fra marts sidste år. Men i regeringsgrundlaget ønskede SVM-regeringen at fremrykke opfyldelsen af Nato-målet til 2030.

Og ifølge regeringsgrundlaget afskaffes helligdagen for at skaffe de flere penge til de stigende forsvarsudgifter.

Undervejs udtalte flere ministre dog, at det også skulle finansiere ting som velfærd og den grønne omstilling, da der var kritik af, at forsvarsudgifter og en helligdag var en underlig kobling.

Inden afstemningen i Folketingssalen var der en flere timer lang debat om lovforslaget.

Her var der stort fokus på muligheden for at sende lovforslaget om helligdagen til en folkeafstemning.

En tredjedel, altså 60 mandater, af Folketinget kan sendte lovforslaget til folkeafstemning. Det skal ske inden fredag. Tirsdag var der 40 mandater for en folkeafstemning.

Mette Frederiksen mener ikke, at en folkeafstemning hører til og påpeger, at Danmark har et repræsentativt demokrati.

- Hvis vi skal have folkeafstemninger i de sager, nogle partier i Folketinget synes er vigtige, så skal vi potentielt have rigtig, rigtig mange folkeafstemninger.

- Det mener jeg faktisk grundlæggende ikke er særlig demokratisk, siger hun.