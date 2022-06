Statsministerens idé jordet: 'Urealistisk', 'desperat' og 'uden potentiale'

Statsministeren har på denne solrige Grundlovsdag sat ild til det politiske Danmark blot ved at sige, at hun er 'åben' for en 'diskussion' om en regering hen over midten.

Men idéen er styrtet til jorden, endnu inden den rigtigt fik luft under vingerne.

Pia Olsen Dyhr (SF) ser ikke potentialet. Søren Pape Poulsen (K) tager næsten forslaget som et vittighed og Jakob Ellemann-Jensen (V) udelukker at pege på en ny regering med Mette Frederiksen i spidsen.

De tre hører ellers til i tre af fire af de partier, som Mette Frederiksen og regeringen i foråret indgik et samarbejde med på forsvarsområdet, det såkaldte nationale kompromis, som statsministeren har fremhævet som så vellykket, at hun nu er åben for et samarbejde henover midten med netop de partier.

Ingen af partierne har i sinde bare at overveje det, Mette Frederiksen har åbnet for i interviewet med Jyllands-Posten. Mette Frederiksen selv siger, at hun håber, at partierne trods alt vil give det en tanke.

Tak, men nej tak

Søren Pape Poulsen mødte op med et stort grin for den fremmødte presse ved Metalskolen i Jørlunde, hvor han sammen med SF's formand og statsministeren holdt tale ved et grundlovsmøde.

- Er der nogen, der kan forestille sig mig i en regering med Socialdemokratiet eller SF? Nej. Altså tak, men nej tak, lød det fra Konservatives formand.

Søren Pape Poulsen var i højt humør i Jørlunde, da han blankt afvist nogen mulighed for en regering med Socialdemokratiet. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

- Jeg har meget svært ved at se, at nogen skulle synes, det er realistisk. Helt ærligt, handler det ikke bare om, at de radikale og SF skal i regering efter et valg, og det har hun gødet jorden for, fordi der kommer en Minkkommission lige om lidt? siger Søren Pape.

- Er det også udelukket med en blå statsminister?

- Det er jo helt urealistisk. I har sikkert spurgt statsministeren om hendes tilbud er af en karakter hvor hun siger, at vi skal lave en regeringen henover midten, og at hun trækker sig som statsminister for at komme til nye tider. Jeg tror næppe, det er det, hun har i tankerne, siger han.

Intet potentiale

Ekstra Bladet fangede også SF's formand Pia Olsen Dyhr på vej til grundlovsmødet på Metalskolen.

- Jeg ser ikke noget potentiale i det, siger Pia Olsen Dyhr, der ellers ganske ofte har været regeringens trofaste støtte.

Hun gjorde det klart, at hun ikke ligefrem var orienteret om Mette Frederiksens udmelding forud for, at den landede på forsiden af Jyllands-Posten.

End ikke regeringens trofaste støtte, Pia Olsen Dyhr, var på nogen måde begejstret for idéen om en regering hen over midten. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Hun pegede på, at Venstre vil af med Arne-pensionen, og Konservative vil 'slagte' minimumsnormeringerne, som hun formulerede det.

- Man kan godt have en bogstavsleg, men jeg synes også, det må handle om indhold, siger Pia Olsen Dyhr.

- Tolker du det her som, at Mette Frederiksen kaster et rødt projekt på porten?

- Nej, det opfatter jeg sådan set ikke. Jeg opfatter, at statsministeren kommer med et bud på, hvordan vi kan fortsætte med noget af det, vi har lavet i Danmark, siger hun.

- Jeg er ikke enig, siger Pia Olsen Dyhr og nævner blandt andet arbejdet med børn og og klima som punkter, hvor hun ikke ser, at der kan blive et godt samarbejde med Venstre og Konservative.

Hun gentager, at hun ikke er optaget af bogstaver, men understreger at Venstre og Konservative vil noget andet politisk end SF, hvorfor et samarbejde vil være 'svært'.

Temmelig desperat

Hos midterpartiet Radikale Venstre blev udmeldingen - naturligvis - positivt modtaget.

Hos Venstre derimod er der særdeles hårde ord med på vejen.

- Det virker ærligt talt temmelig desperat, og lugter langt væk af en kynisk statsminister, der forsøger at købe de Radikale og SF med ministerbiler mod at undgå alvorlige konsekvenser i slipstrømmen på Minkkommissionen, siger politisk ordfører Sophie Løhde i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

- Jeg kan bare sige helt klart, at ingen kan købe Venstre med ministerbiler i et fordækt forsøg på at undslå sig ansvaret for en skandaløs magtudøvelse. Det er helt vildt, hvis der er nogen partier, der lader sig købe af på den her måde, lyder det videre.

Sophie Løhde peger på en række ting, som hun og partiet mener, regeringen har gjort sig skyldig i. Det gælder blandt andet, at næsten alle indkomstgrupper er blevet fattigere, at det går for langsomt med den grønne omstilling og at danskerne har fået indskrænket deres frihed. Alle årsager til, at de mener, at der skal være en borgerlig regering næste gang.