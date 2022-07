Statsministeriet: Barbara Bertelsen er inhabil

Barbara Bertelsen er udelukket fra at rådgive statsministeren, når der skal ansættes en ny direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, mens hendes egen personalesag ikke er afklaret.

Statsministeriet selv slår nemlig selv fast, at hun er inhabil i sagen, oplyser det til TV2. Det samme gælder desuden øvrige ansatte i Statsministeriet.

'I det omfang den personalemæssige opfølgning på Minkkommissionens beretning i forhold til Statsministeriets departementschef ikke er afsluttet, og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen således fortsat bistår statsministeren hermed, vil Statsministeriets departementschef og Statsministeriets medarbejdere i øvrigt ikke deltage i behandlingen af sagen,' siger ministeriet i en skriftligt svar til mediet.

Som rådgiver for statsminister Mette Frederiksen, der sidder i regeringens ansættelsesudvalg, er departementschef Barbara Bertelsen egentlig formelt involveret i ansættelsen af den kommende topchef i styrelsen, men det kommer altså ikke på tale.

Styrelse skal afgøre fremtiden

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skal finde en ny topchef, efter den nuværende har varslet, at hun går på pension 1. august.

Samtidig er styrelsen blevet udpeget til at rågive om, hvad fremtiden skal være for de embedsmænd, der har fået kritik i rapporten, der er udarbejdet af Minkkommissionen. En af de embedsmænd er Barbara Bertelsen.

Det skabte hurtigt kritik vidt og bredt, da Berlingske kunne fortælle, at Barbara Bertelsen dermed kunne være med til at bestemme, hvem der skulle være overhoved for den styrelse, der skal være med til at afgøre Bertelsens egen skæbne.

Hun fik nemlig selv hård kritik i rapporten, hvor det blandt andet lød:

'Det er kommissionens vurdering, at departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar.'

Embedsmændene, der ved navn er blevet kritiseret i rapporten, er ikke blevet hjemsendt. I stedet venter man på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens rådgivning i sagen.

Læs meget mere om Barbara Bertelsen, der er både berømt og berygtet for sin ledelsesstil, her.

