Statsministeriet gemte Løkkes telefon i strid med reglerne

En mulig sms i toppen af den tidligere regering vakte stor opsigt i sommer.

Nu fortæller Lars Løkke Rasmussen, at han fik yderst utraditionel hjælp af Statsministeriet til at rense sit navn og rolle i sagen, som tirsdag nåede sit foreløbige klimaks, da Inger Støjberg blev sendt for Rigsretten.

Jagten på sms'en begyndte, da tidligere justitsminister Søren Pind pludselig under kommissionsundersøgelsen af Inger Støjberg oplyste, at han havde advaret Lars Løkke Rasmussen pr. sms om sin bekymring for det, 'der foregik i Integrationsministeriet'.

Instrukskommissionen har dog trods ihærdig søgen aldrig fundet frem til sms'en.

Det havde de glemt

Da Lars Løkke vidnede i kommissionens lokaler i Retten på Frederiksberg, forsikrede han om, at han trods 'konsultation' af sin egen telefons historik ikke kunne finde spor af Søren Pinds påståede sms.

Men undersøgelsen af den tidligere statsministers telefonhistorik tog også en mere utraditionel drejning, fortæller Lars Løkke.

- Det sjove er så, at Instrukskommissionen har været i Statsministeriet og kigge på en gammel telefon, der lå derovre, som Statsministeriet i strid med reglerne ikke har fået tømt for sms-beskeder.

Lars Løkke holdt tale lige inden Inger Støjberg i går, tirsdag. Her passerer de to hinanden på Folketingssalens centrale gulv. Foto: Mads Claus Rasmussen/RitzauScanpix

- Det havde de glemt. Så der lå en telefon - den fysiske telefon, jeg afleverede, da jeg stoppede som statsminister - som Instrukskommissionen har kigget i.

- Så med andre ord, du frygter ikke en ubehagelig sms, der dukker op, og det er i virkeligheden derfor, du stemmer nej til en rigsret mod Inger Støjberg?

- Nej, overhovedet ikke. Jeg frygter ingenting overhovedet. Instrukskommissionen har forholdt sig til min rolle i den her sag. Der er - for at citere en forgænger - intet at komme efter. Så det handler ikke om det, siger Lars Løkke Rasmussen.

Hans udlægning bakkes op af den beretning, som Instrukskommissionen kom med i december.

Her fremgår det også, at der på telefonen ikke var spor af dialog mellem Søren Pind og Lars Løkke Rasmussen i de første måneder af 2016, som er hele sagens omdrejningspunkt.

Central advarsel kan være slettet: Mystisk hul i korrespondance