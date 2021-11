Statsministeriet indkalder til corona-pressemøde

Statsministeriet indkalder til pressemøde om coronasituationen.

Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af ministeriet.

Det finder sted mandag aften klokken 20 og drejer sig om 'status på coronasituationen'.

Tidligere i dag erfarede Ekstra Bladet, at partiernes sundhedsordførere er indkaldt til møde med sundhedsminister Magnus Heunicke klokken 18.

I mødeindkaldelsen fremgår det, at mødet med ordførerne handler om 'epidemisituationen og tiltag'.

Mette F. forventer tiltag

Mødet finder sted, mindre end et døgn efter statsminister Mette Frederiksen på sociale medier skrev, at hun forventer, at der igen vil komme ' initiativer, der kan bryde smittekæder'.

Indkaldelsen kommer efter længere tid med stigende coronasmitte. Der har de seneste dage været mere end 2000 nye smittede dagligt.

Antallet af indlagte - også på intensiv - er også steget den seneste tid.

